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特企／Mia C'bon龍舞新春聚好禮　一站購足日本知名排隊禮盒

▲Mia C'bon客製化自組禮盒，精美包裝送禮滿分。（圖／品牌提供）
▲Mia C'bon客製化自組禮盒，精美包裝送禮滿分。（圖／品牌提供）

本報訊

農曆新年將至，年節禮盒不僅要送的有面子，更講求創意、創新。為此，頂級超市Mia C’bon精選世界各地人氣品，不論是在地、港澳龍年限定禮盒，亦或是日本地區伴手禮，一站就能購足東京、富士山、北海道、京都等知名排隊禮盒，還有當季水果禮盒，為新年增添時尚品味。

深受日本皇室青睞的百年老店「風月堂」，可是日本國民甜點之一。今年也在Mia C’bon正式開賣，此次最具代表性的是比臉大的法蘭酥(紅/棕罐)，輕薄質感，極致酥脆，入口即化的口感，被喻為日本皇室御用伴手禮；還有龍年限定法蘭酥圓鐵盒組，價格超親民，$499就能入手；鐵盒奶油薄餅，兼具人氣、紀念於一身的伴手禮首選。想看富士山四季、山景，不用跑日本! 草加 富士山造型仙貝，一口大小的富士山造型，以七種口味，呈現出富士山的風景變化，一次滿足視覺與味覺！

新的一年少不了開運、招財，白沙屯媽祖錢母餅乾，煎餅上有著吉祥字，還有媽祖開運招財錢母，送禮誠意滿滿。與三光米聯合推出的2024糴糶龍年禮盒。多款不同造型的龍年米信封，每包都有一杯米量所成，送禮或自用，都讓您品味獨具。

過年玩點益智桌遊，更需要好兆頭，香港必買伴手禮美心系列禮盒 ，一開年就氣勢逼人!多款名家烘焙禮盒，如：吳寶春、小潘、基隆百年商號江義隆 ，一品中西合併千層綜合酥的創新美味；過年備起來，與親朋好友共享幸福滋味。

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與龍共舞迎好年新春活動

1/10-2/20 滿千送百：單筆消費滿$1000送$100滿額現金折價券。

1/10-2/29 美學家電 集點換購：單筆消費滿$499元贈1點，集滿3點起可換購Giaretti美型家電，包括兩用掛燙機、微電子鍋、溫控電茶壺、多功能火鍋電烤盤、遙控冷暖溫控扇、12公升氣炸烤箱。為家裡增添新家電，美學生活一整年。

1/10-2/29美學生活登錄發票抽好禮：單筆消費滿$499，即可上活動網站登錄發票參加抽獎活動。

1/24-2/20 消費滿$499即可獲得龍年限定吉祥紅包袋 (一包2入)

2/10(大年初一) 11:30開運福袋限時開賣：商品價值高達$1500以上，售價$599，全台限量1500組。

1/24-2/14  LINE好運底加，送你紅包刮刮樂：加入Mia C’bon LINE好友，領取數位刮刮卡抽好禮，包括電子禮券、折扣碼、Apple Watch，分享新年賀卡再享PS5抽獎機會!

1/24-2/14 新年生存法則遊戲：前往Mia C’bon官方IG，參加新年生存法則心測，新年教戰策略讓您的年節氣氛和平歡樂不窘境。完成測驗分享結果至IG還能抽精美好禮。

更多年節好禮，請上官網

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