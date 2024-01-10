北一女悠遊卡真實歌喉曝！嗶卡就唱校歌　上萬網友朝聖：差點嚇死

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一名網友近期就在臉書社團曬出剛拿到的小綠綠悠遊卡，並稱「聽說嗶了還會唱北一女的校歌，我不敢用」，引來1.2萬名網友朝聖，有網友覺得可愛想買、好好笑、感覺唱歌好社死等等，有網友分享自己有使用，「唱歌有點難聽……還好聲音不算太大，用手抓著它可以擋一點，捷運還好，公車上比較尷尬」。
讓不少網友好奇小綠綠悠遊卡真實歌喉，於是留言區就有買家錄下悠遊卡唱歌影片，網友紛紛表示，「謝謝分享，超酷的」、「有夠難聽哈哈」、「聲音很復古」、「救郎哦！我被嚇到」、「怎麼那麼促咪」、「到底誰敢拿出門啦笑死」。
有網友覺得沒那麼羞恥，「說實在的，不知道的人，就算聽到也不會知道是北一女的校歌」、「沒關係沒有太多人知道北一女校歌」、「一小段而已，而且沒注意聽還聽不出來唱什麼」。
也有不少人分享使用心得，「我放在包包裡感應到手機，居然唱起校歌來，差點嚇死我」、「我拿回家第一天，拿著手機要拍照，也是突然被歌聲嚇到（但後來我手機過去都不會唱了……）」、「夜深人靜沒有人的時候嗶，搞得有點像鬼片現場的BGM（背景音樂）」、「我只收藏還不敢用，就是怕尷尬」。
還有網友解惑為何會發生上述「靈異事件」，「用手機NFC感應就可以聽到唱歌了，真的很恥（但好好笑），一群人一起出去用比較好玩」。
此外，該貼文也釣出超多人分享自己買到的特殊悠遊卡，有「三洋維士比3D造型悠遊卡」，嗶卡會說「啊！福氣啦！」； 「春風衛生紙3D造型悠遊卡」溫柔觸感好療癒；「台北捷運車廂3D造型悠遊卡」會有關門的逼逼聲加車燈；「星宇航空飛機造型icash2.0」，嗶卡就聽到「歡迎登機」等等，惹得其他網友好生羨慕，紛紛盛讚好好玩、想買這個、好酷等等。