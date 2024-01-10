王室婚禮引轟動！亞洲最帥王子娶妻吸引國際旅客 汶萊酒店被訂滿
被封為亞洲最帥王子的汶萊王子阿布杜馬丁（Prince Abdul Mateen），展開一系列的結婚儀式，正式婚禮會在1月11日於奧馬爾．阿里．賽義夫丁蘇丹清真寺（Omar Ali Saifuddien Mosque）舉行，接著會舉辦婚宴，皇家遊行則在1月14日舉辦。汶萊旅遊業者則透露，汶萊的酒店很早便被訂滿，足見王室婚禮的吸引力。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《婆羅洲公報（Borneo Bulletin news）》，汶萊一家酒店的總經理安迪吳 (Andy Goh) 表示，1月14日皇家遊行當天的房間已被訂滿。他說來自各地的旅客已預訂一晚住宿，以便找到絕佳觀賞王室遊行的時機。他更透露早在去年10月，便有旅客開始預訂本月14日的住宿。
另一家飯店的營運總監莫莉·邦（Molly Bong）表示，飯店已在迎賓處準備好親善大使，迎接來自世界各地的客人。據悉，整場婚禮將持續九天，最後將在1月16日宣告完成所有儀式。
32歲的阿布杜馬丁雖然是汶萊國王的第10個孩子，但卻是最受寵的一個，汶萊國王也經常帶著他會面各國元首和政要。因為他允文允武，陸續在倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院分別獲得國際政治學士學位跟國際研究與外交文學碩士學位，現任直升機飛行員和汶萊皇家空軍少校，他也曾代表國家參加 2017年和2019年東南亞運動會，並取得佳績。
香港《Tatler》雜誌曾將他列為2016年亞洲最有名望的50名單身漢之一，他在社群平台上也坐擁數百萬名粉絲。除了高學歷、接受軍事訓練長大、強項是運動，且家族擁有巨大財富，他還有著傲人身高和絕佳顏值，完全是童話故事中走出來的王子。如今這名黃金單身漢宣告脫離單身，也意外帶動當地觀光。