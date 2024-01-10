實支實付險改革風暴！安聯人壽副本理賠也限縮 1/12起僅接受2張
為防堵國人過度投保實支實付醫療險，變相靠生病賺錢，金管會將針對實支實付醫療險進行改革，未來將落實「損害填補」原則。消息一出，也引發實支實付醫療險搶購潮，業者陸續停售或限縮副本理賠的投保規定，目前僅剩安聯人壽及台銀人壽還在銷售。不過，現在也傳出保經通路接獲通知，安聯人壽從1月12日起限縮投保規定，從原本接受3張副理理賠改為僅接受2張，安聯人壽今（10）日上午也證實此事，但強調一切還是以公司公告為主。
記者顏真真／台北報導
原本國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限。不過，金管會12月底透露，研擬推動實支實付醫療險回歸「損害填補」精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象。不過，在新制上路前，賣出的實支實付醫療險，還是會按原先契約約定及理賠原則處理，也就是說，新制並不溯及既往舊保單。
至於實支實付醫療險新制何時上路，金管會未給時間表，市場卻已掀起搶購潮，陸續也傳出業者停售或限縮副本理賠的投保規定。這波實支實付醫療險副本理賠停售潮由保誠人壽於去年12月28日下午起開出第一槍，隨後台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽在12月30日跟進下架。
凱基人壽（原中國人壽）去年12月30日起收緊投保政策，改為僅接受第一家，也等於在實支實付險上不再受理保戶以副本申請理賠。台新人壽則一度傳出今年1月9日停售，但隨後澄清表示，並沒有要停賣商品，只是1月9日起僅接受沒買過任何實支實住院醫療險商品的人投保，同時，商品本身也沒改成正本理賠。
原本安聯人壽仍接受副本理賠，但因應這波停售風潮，保經通路已接獲通知，安聯人壽從1月12日（本周五）起投保規定，從原本接受3張副理理賠改為僅接受2張，即僅限保戶在安聯人壽購買第2張實支實付醫療險商，安聯人壽今日也證實此消息，只是一切還是要以公司公告為主。
至於台銀人壽接受副本理賠「金安心住院醫療健康保險」附約，屬1年期保單，非終身型保單，據了解，目前暫沒下架或改版的必要，未來會視市場情況配合調整。