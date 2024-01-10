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特企／韓觀光客只認黃色袋子　永康街「三原色」帶回家超有面子

▲《聖瑪莉 Sunmerry》，不只是老饕眼中的「永康街三原色」之一，更是韓國觀光客激推的必買商品！（圖／品牌提供）
▲《聖瑪莉 Sunmerry》，不只是老饕眼中的「永康街三原色」之一，更是韓國觀光客激推的必買商品！（圖／品牌提供）

本報訊

《聖瑪莉 Sunmerry》乘載著38年的歷史，默默地用實在的美味守護台灣。據永康街在地人表示，藍紅黃三個顏色的伴手禮，就像是永康街的美味三原色，是一定要蒐集到的！特別是代表黃色的：《聖瑪莉 Sunmerry》一口鳳梨酥，而這不只是老饕眼中的「永康街三原色」之一，更是韓國觀光客激推的必買商品！

好味道總是口耳相傳，這個台灣人耳熟能詳的烘焙品牌，連來台玩的韓國旅客都以「箱」為單位在搶，一口鳳梨酥剛好入口的大小，獨特的香酥美味，已經成了國外旅客來台瘋買品項之一。

會造成這樣伴手禮旋風不是沒有道理！《聖瑪莉Sunmerry》秉持著日本職人的究極精髓，不僅專注於烘焙工藝的熟成，同時也是第一個將open kitchen 帶進台灣的品牌，期待藉由製作過程透明化創造信賴感與安心，甚至連產品陳列都追求細緻呈現，大大小小的每個細節都能嚐出匠心。當追求極致的日式工法遇上了台灣的迷人風土，將在地台灣味揉入各式糕點，烘烤出屬於《聖瑪莉》獨有的混血美味。

2024幸福龍總來，《聖瑪莉Sunmerry》推出年節限定禮盒「綜合一口鳳梨酥禮盒」與「一口鳳梨酥 X 綜合牛軋餅 禮盒」，兼具著品味、質感與美味，兩款春節好禮集結店內人氣品項，在新春期間讓大家來場台灣之旅，一次品嚐來自各地的好滋味。不只小孩喜歡，連長輩也讚不絕口，一口口剛剛好的美味，邀你一起品嚐春節幸福團聚的美好食光。

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「綜合一口鳳梨酥禮盒」融合三種經典台味，鳳梨、烏龍茶、芒果，加以日式工法慢火熬製，清爽香甜的內餡與外層餅皮的濃郁奶香，咀嚼起來有著滿滿酥香與水果的自然香甜，完美突顯一口酥獨有的立體層次！

使用土生土長關廟鳳梨的「一口鳳梨酥」，不僅將關廟鳳梨獨特的甜完全熬煮，更保留著鳳梨獨有的纖維，打造出「一口」豐富的味蕾饗宴。

而「一口烏龍茶酥」則採用阿里山烏龍茶搭配金黃鳳梨內餡，完美複製台灣人泡茶的優雅，滿溢茶香與清爽果香相互交融，不僅台灣人喜歡，日韓港澳的朋友更為之瘋狂！

此外，大受好評的還有大人小孩都超愛的「一口芒果酥」，以台灣在地芒果為主調，新鮮飽滿的芒果與麥芽一同熬煮，以健康的烹調方式帶出果肉纖維及清爽果香，芒果好滋味，讓這款伴手禮也一直是聖瑪莉超高人氣的商品之一！

日本職人對細緻的追求當然不只如此，品牌特別將一口酥做成一口一粒的大小，可愛的迷你外型不僅討喜，更讓小朋友與長輩也能輕鬆入口！一口接著一口，每一口都有嚐得到台式質樸與日式匠心。

內含人氣商品「一口鳳梨酥」與兩種口味牛軋餅，分別為「蔥味牛軋餅」以及「芒果牛軋餅」。與傳統牛軋糖不同，牛奶Q糖的內餡，質地柔軟且呈現微微拉絲，一口咬下奶香便在口腔瞬間蔓延，只要吃過一口就忘不掉這獨特的好滋味。

當牛奶Q糖遇上青蔥及芒果便成了台灣傳統小食「牛軋餅」，這意想不到的組合不論是在口感或外觀搭配，都增添了許多新奇創意！不論是一聞便散滿鼻腔的濃厚青蔥香或是香甜直達腦門芒果香，搭配著微鹹的蘇打餅乾，此時啜一口茶，堪稱台式午後甜點的最高饗宴！ 

歲末新年送禮時節，《聖瑪莉Sunmerry》以日式匠心入魂，以台式熱情創新，兩款禮盒不僅僅只是美味，更是一場品味台灣風土的微旅行，讓每一口都有滋有味。兩款禮盒開放預購，提前為新年準備，為你的年節時光增添濃厚的香甜幸福氛圍！

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