大選倒數！陳其邁深夜說心內話：擔心一路打拚的光榮高雄路停滯
距離大選投票日進入倒數72小時，高雄市長陳其邁昨（9）日深夜在臉書對市民說出「心內話」，向市民溫情呼籲，表示這一票決定高雄的未來很重要，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，不要讓一起打拚的這條高雄路停止，1月13號一定要出來投票，三票民進黨，延續光榮高雄路。
記者鄭婷襄／高雄報導
影片一開始，伴隨2018年陳其邁競選市長主題曲「咱上愛的所在」配樂，陳其邁娓娓說著高雄這幾年的改變，「輕軌10年成圓、美夢成真」，「台積電布局在高雄，高雄成為半導體先進製程的核心樞紐，引領最進步的科技產業」。表示高雄正走在一條對的路，走向光榮的高雄路。
陳其邁也透露出內心擔憂，擔心總統、立委若換上對高雄提不出具體願景的人、沒有在立院為高雄顧預算的人，自己在再怎麼拚也是做白工，甚至「進行中的捷運、規劃中的國道7號停擺」，擔心這條與市民一路相伴、一起打拚的高雄路將會停止。
最後，陳其邁也感性喊話，表示高雄人對「選舉不是實驗、選擇不能重來」這句話感受最深，要拜託所有人一定要出來投票，讓「賴清德、蕭美琴支持高雄繼續前進」，讓「民進黨8席立委，進到國會替高雄發聲」，繼續與市民一起，為高雄、為台灣的未來努力。