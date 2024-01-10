《單身即地獄3》完結！曹旻志頂「綠茶」罵名追愛仍失敗IG發聲了
韓國人氣戀綜《單身即地獄》第三季昨（9）日播出完結篇，總共誕生4對情侶，其中，人氣最高的男來賓「海王」李官熙，被迫在3位女來賓崔慧善、尹廈情、曹旻志之間做出選擇。最終李官熙仍選擇舊愛崔慧善，迎向幸福大結局，不僅跌破眾人眼鏡，也讓願意背負「綠茶」罵名，勇敢追愛的曹旻志相當錯愕。今日曹旻志終於在IG上發聲，面對外界批評，她欣然接受。
記者詹鎰睿／綜合報導
曹旻志在IG上發文感謝所有陪伴《單身即地獄3》的觀眾朋友們，「這對我來說是非常感激且寶貴的機會，能夠讓我從別人的角度看待自己。」面對外界批評聲浪，曹旻志欣然接受，「我願意接受批評，讓我成為一個更好的人。」
最後，曹旻志再次感謝節目團隊與其他來賓，「我非常感謝你們讓我的夏天變得難忘，這對我來說是很光榮且珍貴的時刻。」節目成員劉恃蘟也來加油打氣：「愛妳。」此外，曹旻志也在限時動態分享許多花絮，與情敵崔慧善、尹廈情都有互動，展現彼此情誼。
事實上，曹旻志在上周節目播出時，因無法與李官熙一起到天堂島，竟然在直升機上不顧一切，對著男方又戳又拉，遭到拒絕後還嚎啕大哭，要一旁伴侶安慰、幫忙擦眼淚，引發觀眾撻伐，紛紛湧入IG攻擊辱罵，意外製造話題。幸好隨著節目結束，原本關閉IG留言的曹旻志終於發聲，也讓支持的粉絲鬆了一口氣。
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