PLG／勇士低迷吞2連敗！球隊急找人 許晉哲：新洋將有望本周抵台
本季將尋求4連霸的P.League+衛冕軍臺北富邦勇士，開季至今僅繳出5勝7敗、勝率42%的成績，排名倒數第2。近日是連續兩戰敗給桃園璞園領航猿，苦吞2連敗，勇士主帥許晉哲賽後表示，「除了林志傑外陣中沒有第2個穩定得分點，希望年輕球員能趕快成長。」也透露勇士新洋將有望在本周抵台，屆時球隊會在對外公布。
記者張志宇／綜合報導
在昨（9）日勇士對陣領航猿一度在末節將比分反超，但關鍵時刻發生致命失誤，最終便以87:96吞敗，名次也遭到領航猿超車滑落至第5。本季PLG季後賽席次取例行賽前4名晉級，球隊衛冕之路走得艱辛。
對於該場比賽的失利，勇士主帥許晉哲表示，「失誤是輸球的最大主因，尤其是在末節將比分追近甚至超越時，單節卻發生7次失誤，將領先優勢拱手讓人。」
其中近期苦吞2連敗，許晉哲也直言，「球隊戰術都沒能成功執行，這是團隊要面對的問題，且在本土球員中，除了林志傑能成為穩定得分點，陣中沒有第二個穩定得分點，也使得對手能將防守心力放在3個洋將中，希望年輕球員能迅速成長。」
最後主帥許晉哲則透露，只要一切順利，在本周球隊將會有新洋將抵達，但目前新洋將還未登上前往台灣的飛機，一切都有變數，等到抵台會再對外公布。