中國發射衛星！國家級警報「何必發這麼多」 和手機、電信商無關
昨（9）日下午中國發射衛星，民眾連續接到多次國家級警報，有些人收到兩則，有人收到四則，甚至有人狂收8則，相同的警報內容為何重複收到？根據災防告警細胞廣播訊息網站上公告2則，推測應該是發出兩則。至於為何有人手機會連收超過2則以上，科技達人廖阿輝表示，應該和手機設定或是電信商沒有關係，可能還要詢問相關單位。《NOWnews》實際訊問電信商，電信商表示會發送次、發送的內容事前都不知情。
記者周淑萍/綜合報導
此外，據了解，NCC僅督導電信業者建置細胞廣播控制中心、提供告警服務，而傳訊內容、程序，由使用單位負責。而此次國家級警報的使用單位是國防部，所以為何會重複收到，NCC表示可能要請國防部進行說明。
這次的國家級警報是由「災防告警細胞廣播訊息系統」(Public Warning System ，簡稱為PWS)，NCC 官網上有特別解釋「國家級警報」的運作方式和傳送過程。PWS 系統架構圖顯示，災防告警系統由四大單元所組成：
📍1 政府災防警訊端：為訊息來源端，也就是中央部會及地方政府發布的告警訊息。
📍2 訊息匯整與派送端：為災防訊息廣播平台(CBE)。
📍3 訊息傳送管道端：是 4G 業者的細胞廣播控制中心CBC。
📍4 應用終端：使用者接受訊息的終端設備，即 4G 用戶所使用的 4G 手機。