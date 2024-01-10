PLG／夢想家12月不敗！7戰全勝 主控林俊吉勇奪生涯第2座月MVP
P. LEAGUE+ 今（10）日公佈2023-24球季Porsche 12月最有價值球員，福爾摩沙夢想家後衛林俊吉該月表現出色，率領夢想家在12月拿下7戰全勝的不敗成績，自己也在12月最有價值球員的票選中脫穎而出，生涯第2次獲得單月最佳球員肯定。
記者黃建霖/綜合報導
進入生涯第4個PLG球季，林俊吉不僅在技術上持續進步，散發出的領袖氣質更是逐漸成為夢想家的建隊核心。雖然飽受流感之苦，但林俊吉12月仍是全勤出賽，並繳出場均14.6分6.6助攻4.9籃板的全面數據，在12月16日對上桃園璞園領航猿的比賽，阿吉於比賽中段連得8分，幫助球隊擺脫領航猿的糾纏取得勝利，賽後夢想家戰績也晉升A段班之林。
另外，在12月24日對上新北國王的龍頭之爭，林俊吉率隊打出一波關鍵的8:2的攻勢，替比賽定調，帶領夢想家漂亮贏得客場勝利，奪下龍頭寶座。夢想家於12月賽程結束時拉出一波9連勝，今年1月創下10連勝成績，追平聯盟例行賽球隊連勝紀錄，林俊吉全方位的攻守表現功不可沒。
12月最有價值球員投票中，林俊吉獲得26張選票（包含2張球迷選票，12月球迷投票再創新高，共15,414人參與），其中有10張第1名的5分選票，以總分65分再次獲選單月最有價值球員。