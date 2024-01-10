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基進「遙控怪手」到美濃拆違建　行動劇諷刺鍾易仲擺爛

▲台灣基進立委候選人楊佩樺扮成工地監工，帶著「遙控怪手」到鍾易仲家族在美濃的豪宅農舍現場拆違建。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進立委候選人楊佩樺扮成工地監工，帶著「遙控怪手」到鍾易仲家族在美濃的豪宅農舍現場拆違建。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨立委候選人鍾易仲母親1300多坪農舍遭市府查出多處違建將裁罰，台灣基進市議員張博洋今（10）日化身客庄青農到美濃找農地、立委候選人楊佩樺則扮成工地監工帶著「遙控怪手」到現場拆違建，兩人以行動劇諷刺鍾易仲擺爛不拆想拖到選後，呼籲鍾身為議員不應循私包庇。

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楊佩樺指出，若要檢視一個政治人物會不會獲得權力就無法無天，只要看他在選前的行為就能知道，違建農舍從鍾易仲當議員前就存在，明顯是眼睜睜看著家人違法卻包庇，若讓這樣的人當選立委，是否會持續用更大的公權力包庇違法？

楊佩樺說，高雄市政府已經要求違建必須拆除，但數日過去仍不見鍾家出面做出處置，擔心鍾易仲會傳承其父鍾紹和當年虛晃一招的假拆戲碼，因此今天特地來現場確認拆除進度，果不其然整面豪華外牆至今仍未有拆除跡象，根本視法律為無物。

▲台灣基進市議員張博洋今（10）日化身客庄青農到美濃找農地。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進市議員張博洋今（10）日化身客庄青農到美濃找農地。（圖／台灣基進提供）
市議員張博洋表示，2012年美濃鄉親看不慣鍾家豪宅農舍違建，用選票下架違法立委鍾紹和，12年過去，這片牆不只沒拆，裡面還增設了水泥路面與太陽能路燈，農地變成度假莊園，違建越長越大，利用家人農民的身份在農地上蓋豪華莊園，叫真正的農民情何以堪。

張博洋呼籲，投票日在即，選民應該睜大眼睛看清楚，哪些政治人物總是嘴巴說為大眾服務，實際都在為家族利益服務，從汐止廖先翔家族到中部謝衣鳳、馬文君家族到面積最大的南部鍾易仲家族，國民黨利用特權讓農地變豪宅，再用職權當門神來包庇違法，鍾易仲打著客家大旗，但確是徹頭徹尾的違背客家精神，用農地騙一整片的豪宅莊園。

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