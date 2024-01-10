基進「遙控怪手」到美濃拆違建　行動劇諷刺鍾易仲擺爛

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楊佩樺說，高雄市政府已經要求違建必須拆除，但數日過去仍不見鍾家出面做出處置，擔心鍾易仲會傳承其父鍾紹和當年虛晃一招的假拆戲碼，因此今天特地來現場確認拆除進度，果不其然整面豪華外牆至今仍未有拆除跡象，根本視法律為無物。
市議員張博洋表示，2012年美濃鄉親看不慣鍾家豪宅農舍違建，用選票下架違法立委鍾紹和，12年過去，這片牆不只沒拆，裡面還增設了水泥路面與太陽能路燈，農地變成度假莊園，違建越長越大，利用家人農民的身份在農地上蓋豪華莊園，叫真正的農民情何以堪。
張博洋呼籲，投票日在即，選民應該睜大眼睛看清楚，哪些政治人物總是嘴巴說為大眾服務，實際都在為家族利益服務，從汐止廖先翔家族到中部謝衣鳳、馬文君家族到面積最大的南部鍾易仲家族，國民黨利用特權讓農地變豪宅，再用職權當門神來包庇違法，鍾易仲打著客家大旗，但確是徹頭徹尾的違背客家精神，用農地騙一整片的豪宅莊園。
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