中國經濟面臨4挑戰！消費疲弱、房市不振　野村：發消費券也沒用

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針對市場呼籲「發放消費券刺激消費」，他認為，發放消費券或現金的有效時機已經過去，儘管在特殊時期，採取適當的政策措施是必要的，但如果高度依賴發放消費券或現金，不但無法解決根本問題，反而會導致「財政懸崖」和經濟成長速度驟減。
「財政懸崖」指的是在經濟與財政層面的優惠、輔助政策結束後，企業生產力及個人消費力急劇下降，反而使得政府的負擔不減反增，必須透過增稅與減少開支等方式因應，進一步影響經濟復甦腳步的情形。
第二個挑戰來自房地產。陸挺指出，目前房地產處於底部徘徊狀態，不過，今年房地產市場或迎來出清機會，隨著關鍵問題的解決，市場有望觸底反彈。他表示，要改變這樣的情形，關鍵在於做好「保交樓」工作，推動房地產市場出清。建議中國人民銀行（中國央行）央行再次祭出抵押補充貸款（PSL）工具，調動政策性銀行的積極性，透過財政加貨幣的方式推進「保交樓」工作。
第三個挑戰則是外貿。陸挺表示，2024年可能是全球經濟真正減速的一年，尤其是發達國家經濟增速會明顯下降。當全球購買力最強的地區經濟成長速度減半或陷入衰退，對全球貿易會有影響，對中國出口造成一定的衰退壓力。
第四個挑戰來自新能源汽車、電池、太陽能板等新興行業產能過剩。他指出，2023年這些行業取得非常大的成就，但有些領域出現產能過剩的現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可能會影響今年的投資成長速度。