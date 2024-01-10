PLG／白曜誠靠自己拚上先發後衛　好表現獻給過世爺爺盼以他為榮

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從小與爺爺、奶奶同住的白曜誠，與他們建立了深厚的情感，每逢佳節他都會回家與爺爺共度時光，「小白」近兩戰的好表現，也讓他感觸頗深，「從國中開始打球後到進入職業，他們都會關注我的表現，這兩場算也是打給他看的，希望他能以我為榮。」
白曜誠最初接觸籃球是就讀大智國小，但當時他僅把籃球作為消遣，但運動能力被教練發掘，因而加入校隊開啟籃球生涯，但後來他因膝蓋半月板受傷，轉回離家較近的育英國中，原本高中不打算繼續打科班的他，因緣際會遇到教練廖覎鋕。
在東山高中籃球隊教練廖覎鋕的幫助下，白曜誠開始把籃球作為未來志向，在打HBL時爺爺大讚他是「白家之光」；進入義守大學後，白曜誠在UBA大專籃球聯賽大放異彩，為他日後的職業生涯奠定了堅實的基礎。
白曜誠在2022年7月T1聯盟新人選秀會第一輪獲得高雄全家海神青睞，但並未完成簽約，接著7月底他在PLG第三季選會會被領航猿以首輪第3順位挑走，成為選秀探花，並迅速球隊的重要角色，並在菜鳥賽季獲選為第六週最佳球員。
菜鳥球季白曜誠全勤出賽40場，場均上場25分鐘，貢獻5.6分、2.9籃板、3.8助攻、0.8抄截，並獲選年度新人王，本賽季白曜誠表現持續進化。
此外，去年白曜誠入選瓊斯盃中華白，擔任主戰控衛，獲得寶貴的經驗，「這趟旅程學習到了很多也知道自己所缺少了什麼 真的很感謝每一位幫助我的人。」
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