北富銀獲利創新高！總座看今年謹慎樂觀 但要小心5大變數
台北市政府於今（10）日正式發行新台幣25億元永續發展債券，由台北富邦銀行擔任債券的標售及發行經理行創國內政府機關發行永續債首例。北富銀總經理郭倍廷也提到北富銀綠色相關投融資累積已達6千億元，每年都呈雙位數成長。不過，談到今年景氣展望，他抱持謹慎樂觀態度，只是仍存在5大變數，其中美國降息，對銀行將是喜憂參半。
記者顏真真／台北報導
近年來氣候及環境變遷日益嚴峻，永續議題已成全球關注焦點。郭倍廷表示，在此趨勢下，北富銀致力推動永續發展，採取多項環保節能措施如研發資訊中心智慧監控系統、自有大樓建置太陽能光電板，將氣候變遷影響列為營運策略規劃和決策過程之考量要項，並持續推動綠色金融及綠色授信，發行與永續相關的金融商品，運用金融專業協助企業和政府實現長期可持續發展。
至於今年整體經濟環境展望，他則表示，還是有不少變數，包括主要國家降息、中國經濟困境、美中對抗嚴重、以哈戰爭及俄烏戰爭持續等。較明顯趨勢是美元利率可能將在下半年往下走，對銀行業影響將有好有壞，一方面銀行資金成本可因此減壓，對債券部位壓力同步減輕、評價可望回升，但另一方面，對銀行利差維持將有較負面影響。
此外，郭倍廷認為，今年還是難以擺脫地緣政治干擾，中國經濟環境也看不出解決之道，美中對抗仍未緩解，再加上以巴衝突及俄烏戰爭還在持續中，這些都對全球消費市場回溫增加不確定性。
不過，他認為，未來主要還是觀察全球3C產品庫存去化程度，由於台灣以製造業為主，又是出口導向國家，景氣仰賴全球消費市場，庫存去化將是最大的影響因素，很多變數都還待觀察，但整體而言，他仍謹慎樂觀看待今年。