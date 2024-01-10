守護高雄、疼惜昆澤　李昆澤不忘初衷請大家繼續相挺

選戰最後倒數三天，高雄市第5選區立委候選人李昆澤發出文宣，以感性訴求，尋求大家支持，文宣正面以守護高雄、疼惜昆澤，並附上賴清德的手寫推薦文，訴求大家疼惜支持李昆澤，背面則以李昆澤不忘初衷，勇敢向前，細數李昆澤的歷程，請大家繼續相挺。
記者郭凱杰／高雄報導
文宣中，賴清德手寫文章：「昆澤，是我為台灣打拚的重要夥伴，多年來問政有表現，爭取建設看得見，是挺台灣、顧高雄的好立委。2024，信賴台灣，最佳選澤，懇請大家全力相挺李昆澤。」，這段手寫文章顯示賴清德對於李昆澤的肯定，更懇切呈現賴清德希望大家支持李昆澤的心情。
文宣另一面，深入的敘述李昆澤的成長與從政歷程，李昆澤幼年喪父，照顧弟妹，成為母親的後盾，年少時半工半讀，用心苦學是個有志氣的少年工人，野百合時期，大學生的他追求公平正義投身社運。
擔任議員時，他拒絕500萬的賄選堅定正派，守護清廉的價值，初次參選時，他破釜沉舟，決然辭去議員，他立委曾落選，仍然努力深耕，勇敢再起，出身貧困家庭的他，長期投身弱勢助學，付出關懷。
擔任立委時，李昆澤的建設成績，讓選區不再淹水，完成綠園道、黃線捷運已動工，輕軌已經成圓通車，他是全國唯一22會期公督盟評鑑優秀立委，希望在這關鍵的時刻，重要的時機，懇託選民繼續相挺李昆澤，讓認真打拚的人繼續為台灣、為高雄服務，請大家高雄市第五選區，支持2號李昆澤。