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2023年台灣人口恢復正成長　新生兒數卻創史上新低

▲2023年新生兒人數再創統計以來新低。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲2023年新生兒人數再創統計以來新低。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林怡昕／台北報導

內政部今（10）日公布2023年人口統計數據，有賴於「人口社會增加」，2023年人口數2342萬442人，較2022年增15萬5802人，終止2020年來的人口負成長，不過，全年新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創統計以來新低，全年死亡數為20萬5368人，是連續三年出生人數低於死亡人數。

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內政部今天公布2023年12月戶口統計資料，全年人口數為2342萬442人，與2022年比增加15萬5802人，平均每天增加426.85人。

統計資料顯示，出生數部分，近5年新生兒人數逐年降低，分別為2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人，2022年13萬8986人，2023年13萬5571人，再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低。

至於死亡數，統計資料則顯示，2023年全年死亡數為20萬5368人，折合年粗死亡率為千分之7.90，相較於2022年全年死亡數20萬7230人，減少1862人。

針對「社會增加」的遷入遷出人口部分，2023年12月遷入人口數為6萬8898人，較2023年11月減少3111人；遷出人口數為5萬9340人，較2023年11月減少4826人，2023年12月淨遷入人口數為9558人。

其中，出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣2023年人口自然增加為負6萬9797人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2023年為22萬5599人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加15萬5802人。

另外，結婚對數部分，2023年結婚對數為12萬5192對，折合年粗結婚率為千分之6.54，較2022年的12萬4997對增加195對，是2020年以來的新高；2023年離婚對數為5萬3085對，折合年粗離婚率為千分之2.18，較2022年的5萬609對增加2476對。

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