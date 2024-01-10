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選戰累趴口誤多！盧秀燕市長換人做　賴清德投票變過去式

▲賴清德陪彰化縣立委黃秀芳掃街，交談時被捕捉到有如划拳的趣味畫面。（圖／黃秀芳競總提供，2024.01.10）
▲賴清德陪彰化縣立委黃秀芳掃街，交談時被捕捉到有如划拳的趣味畫面。（圖／黃秀芳競總提供，2024.01.10）

記者顏幸如／台中報導

選舉進入倒數3天，坐轎和抬轎者身心承受極大壓力，公開談話時口誤機會也大增，民進黨總統候選人賴清德今天在彰化受訪時，拜託父老鄉親「1月6號出來投票」；國民黨台中市長盧秀燕則是自稱「我是台中市長黃健豪」，她坦言「有時累了」口誤難免，請大家包涵。

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昨晚在南投竹山的造勢大會，賴清德聲音極為沙啞，今（10）日早上他受訪時間，罕見遲到10分鐘、中分頭還有點凌亂，媒體連連關心「昨天有睡好、感冒好點嗎、體力還ok」？他回答「還可以，謝謝」，接著被問到車隊掃街進入中台灣搖擺州、中國介選問題，賴清德疑將星期六說成日期，呼籲「敬請父老鄉親1月6號出來投票，支持賴蕭，也支持台灣繼續往前走」。

▲台中市長盧秀燕前天車掃時，自稱「我是台中市長黃健豪」。（圖／黃健豪競總提供，2024.01.10）
▲台中市長盧秀燕前天車掃時，自稱「我是台中市長黃健豪」。（圖／黃健豪競總提供，2024.01.10）
無獨有偶，台中市長盧秀燕今天也被問到，前天陪立委候選人黃健豪車隊掃街時，喊著「大家好，我是台中市長黃健豪」！讓黃健豪傻眼以對。盧秀燕笑說，每天助選行程太多，像今天就有4場車隊掃街，選戰走到最後，有時候累了難免會口誤，請大家包涵。

不只藍綠大咖口誤，日前民眾黨總統候選人柯文哲到台中，參加「年輕里長挺阿北」造勢活動，主持人介紹大里區立德里長江慶賢時，竟說「這位是最年輕的里長，他已經是兩個孩子的爸爸，今年86歲了」！惹得柯文哲當場哈哈大笑。

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