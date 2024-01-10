虎航夏季優惠明天開搶！日本韓國都有 最便宜飛首爾金浦1299元起
台灣虎航又有促銷機票，明（11）日上午10:00起至2024年1月12日晚間23:59止，針對夏季推第二波促銷，航線針對日韓等國家，其中最低價格是高雄-首爾金浦，單程未稅價1,299起。另外，濟州航空也有SUPER SALE，即日起至 1月16 日下午 16:00，祭出台北（桃園）飛首爾或釜山單程未稅價500 元起。
記者葉盛耀/綜合報導
低成本航空台灣虎航此次推出第二波夏季促銷機票，明（11）日上午10:00起至2024年1月12日晚間23:59止，促銷航線包括：高雄-首爾金浦單程未稅價1,299起；高雄-沖繩那霸單程未稅價1,599起；桃園-大阪關西單程未稅價1,799起；桃園-佐賀單程未稅價1,899起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅價2,099起；桃園-旭川/函館單程未稅價2,599起。
虎航強調，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷的搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。
另外，濟州航空也有SUPER SALE活動，即日起開搶，至 1月16 日下午 16:00，祭出台北（桃園）飛首爾或釜山單程未稅價500元起，可預訂旅行日期為3月31日～10月26日。