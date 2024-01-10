侯漢廷爆民進黨「封存機密」用國家機器介選　民進黨駁斥直接提告

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侯漢廷表示，該文件的會議時間是去年11月20日，保密期限是10年，與會人士包含秘書長許立明、總幹事潘孟安與邱義仁。
侯漢廷直指該文件可以證明民進黨的四大罪狀，第一，用羅織編故事為方式抹紅，以御用媒體為傳播渠道，例如「擴大國民黨與民眾黨都是中共同路人的宣傳戰略」、「以故事性的方式轉給三立及年代政論節目的名嘴進行爆料」、「造成台灣總統直選以來最嚴重的境外勢力介入台灣選舉的政治醜陋事件」。
第二欺騙台灣民眾、動用外交機關納稅錢自導自演。侯舉例，「本黨應將2020年蔡英文總統選戰方式重新檢視，再包裝一遍『亡國感』」等，都證明是民進黨蓄意操弄、包裝、欺騙亡國感，昨國家級警報就是「芒果乾」。
他說，民進黨在內部還說出了所謂外交突破的大實話，就是「外部勢力的介入是要『拉美拒紅、自導自演』」，提到要以「外銷轉內宣的手法」，外交部及黨中央國際部要積極邀請國際重要政治人士與團體來台訪問、「國外的平面媒體也要投入廣告費用進行刊登，再轉發回國內媒體」，不斷的創造賴清德是蔡英文總統最好的自由民主台灣領導接班人。
第三，動用司法機關追殺政敵、司法為選舉服務，在柯郭合作的部分，「要凸顯法務部已積極介入郭台銘總統連署賄選」，並且開始對法務部下指導棋了「法務部應加強查察連署站有關與賄選人士的人士組織，以達到抑制民眾黨政黨選票擴大的目的。」
另外，打國民黨的方式是「請陳建仁院長督促法務部，以及林佳龍祕書長要求司法院加速司法審判的進度」，「加速國民黨官員與立委黑金貪腐、洗錢、炒股及共諜案的各種司法案件公展與審判」，「壓制對手的選舉力量投入」，而且還要「擴大共諜案的外溢效益，特別是針對國民黨黃復興黨部的退職軍人」、「將共諜案擴大調查層面」，最終「本黨的候選人才有勝選的效果」。
侯漢廷指出，文件最後提到在今年1月13日前「管控兩岸機船航班的數量」、「交通部須持續以商業營運考量為由，盡量延後航班數量的擴展」、「選前要盡量控管」，認為嚴控船班與飛航班次及飛航城市，「會有利本黨的選情」。
侯漢廷最後總結，民進黨近期不斷以「對岸介選」當成今年選舉主軸，然而在羅致政事件後，「對岸介選」已無人相信，而從民進黨會議中則可看出「對岸介選」、「外交突破」「中共同路」根本是民進黨精心策畫、編故事要台灣人相信的「謊言」與「自導自演」。
他斥，民進黨動用納稅錢公部門，從外交部、交通部、法務部、司法院甚至媒體，都在民進黨的掌控下，行政中立都成了狗屁，公然散播謊言、洗腦民眾，只有「國家機關介選」才是真的。