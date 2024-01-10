國家級防空警報連4發！民眾疑直擊「衛星火箭」飛越　畫面影片曝

去年飛彈穿越台灣國防部卻「不作聲」！藍委怒批：國家級選舉奧步

▲國民黨團怒批，昨天國家警報出包是民進黨選舉奧步。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團怒批，昨天國家警報出包是民進黨選舉奧步。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

全台民眾昨天手機國家級警報大作，原來是中國於15時04分發射衛星飛越台灣南部上空，引發民眾恐慌，國防部事後對於簡訊中使用了英文「Missile（飛彈）」致歉。 對此，國民黨團今（10）日嚴厲譴責民進黨政府利用國家機器，製造國家級選舉奧步，呼籲國人必須看清民進黨惡質的選舉手段，三天後用選票唾棄民進黨。

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國民黨立法院黨團首席副書記長李德維表示，中歐合作發射探測衛星，早在1月7日就已經公告，將在1月9日下午3點發射升空，國防部竟然發布國家級空襲(air raid)警報，質疑「難道這不是國家級選舉奧步嗎？2004年總統大選有兩顆子彈，20年過去了，蔡英文總統任內，狼又來了，來了一顆國家級選舉奧步，不是這樣子嗎？」

李德維痛斥，錯誤的國家級防空警報內容，是國家級選舉奧步，民進黨在選前三天赤裸裸、血淋淋的硬搞，看準人民、在野黨無可奈何，他提醒，再過三天就要投票了，請國人提高警覺，不是要警覺國家級警報，而是警覺國家級選舉奧步出現，這只有現在民進黨蔡英文、賴清德和陳建仁才敢做得出來的事。

國民黨立委林為洲表示，國防部解釋發布國家級防空警報的目的，是因為中國大陸衛星軌道偏離經過台灣上空，提醒萬一衛星發射殘骸掉落地面傷及國人，但衛星發射已經到了大氣層，就算殘骸掉落也在過程燃燒殆盡，這根本是國防部事後在圓謊。

林為洲再指，去年11月9日、12月10日、12月30日中國大陸發射過三次衛星，且經過台灣領空，國防部有發布過國家級防空警報嗎？沒有，那麼為什麼昨天要發布國家級防空警報？林為洲認為，選舉到了，民進黨急了，動用國防部介選。

國民黨立委賴士葆指出，2022年中共飛彈穿越台灣本島，國防部為何不作聲？非得等到日本發布相關訊息之後，才被動向國人說明，現在對岸發射衛星，民進黨政府算計距離總統大選不到三天，發布國家級防空警報，這就是選舉奧步，也證明民進黨政府動用所有的行政資源、國家機器介選，連國防部加入介選行列。

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