落實宿舍區長輩照顧 李柏毅承諾當選徹底解決勞宅問題
長期推動中油宿舍區長輩在地安老政策的民進黨左營楠梓立法委員候選人李柏毅，今(10)日在出席高市府舉辦的「楠梓煉油廠宿舍打造長照服務園區合作備忘錄」簽署儀式記者會時除感謝市長陳其邁體貼為高雄經濟打拼的老油人，並承諾若順利當選，將協調內政部與市府，整體規劃中油宿舍區的空間利用，推動具社宅功能的多元產業宅，徹底解決勞宅問題。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅表示，感謝陳其邁市長展現「緊緊緊」的行政效率，具體落實質詢時提出的「中油宿舍區設置旗艦型日照中心」的建議。今年八月在楠梓產業園區健康風險評估規劃說明會，柏毅就指出中油宿舍區的幼兒園可做日照中心、十月質詢再次提及、十一月市政總質詢獲得市長正式允諾。
李柏毅強調，能在新年年初見證市府與中油簽署合作備忘錄，十分令人振奮，自己將在舊油廠國小托兒所設置結合日照、銀髮健身俱樂部、復健區與診所的旗艦型日照中心，給中油宿舍區長輩們最好的照顧。
李柏毅指出，中油勞宅問題必須務實處理，不能隨意開支票，要有短、長期的具體方案，旗艦型日照中心是先顧好長輩，讓老油人在地安老的短期方案，長期方案則要搭配台積電進駐做整體空間規劃。未來擔任立委後，會加速協調內政部、市府與中油，推動設置產業型社會住宅，不僅要解決勞宅居住問題，更讓中油宿舍區有更好的發展。
李柏毅表示，自己長期關心中油宿舍區居民的生活品質，不僅感謝市長陳其邁鼎力相助之外，也感謝在地里長的支持與建議，除成功爭取旗艦型日照中心之外，今年五月也爭取到宏毅、宏南、宏榮宿舍區的道路優先刨除鋪整，讓宿舍區內行得安穩，一起讓中油宿舍區的油人居民有更好的生活環境。