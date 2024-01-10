Tesla Model 3煥新版上市！「平價Model 3」降幅、規格、交車日曝
內部開發代號為「Highland」的Tesla Model 3煥新版今（10）正式在台灣上市，預計第二季展開首批交付。Model 3 煥新版有 RWD 後輪驅動與 Long Range 全輪驅動兩車型，續航里程最高可達 608 公里 (WLTP 標準)，0-100 公里加速最快僅需 4.4 秒。不只續航力提升，懸吊、後座螢幕、氣氛燈都改款，而說好的「更親民的價格」，後驅起售價169.99萬元起，較2022年停售前起售價173.79萬元，降價3.8萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
Tesla Model 3煥新版（Highland）正式發表前曾在社群流出一張露出3/4車身的照片引發討論，車迷驚呼「還以為是法拉利Roma」、「變好帥啊！」此次台灣上市兩車型，Model 3 後驅起售價169.99萬元，而Long Range 全輪驅動則是199.99萬元起。據悉，2022年停售前的Model 3版本售價在173.79 萬至243.49 萬之間。
特斯拉指出，Model 3 煥新版擁有全新設計的俐落車身線條與車頭造型，具備極低的 0.22 Cd 風阻係數，標準配備多塗層白色烤漆，更有包括全新車色烈焰紅、低調夜幕灰等五種車漆選擇。Model 3 後輪驅動版本標配 18 吋 Photon 輪圈；Long Range 版本則提供 18 吋 Photon 輪圈與 19 吋 Nova 輪圈選配，能有效降低輪胎噪音，同時提供絕佳的車輛續航里程表現。
兩種版本車型皆配備全新內裝設計，全車環繞式 256 色氣氛燈提供包覆性極佳的座艙感受，更有包括 15.4 吋高解析度中央觸控螢幕、前排通風座椅、頂級材質內裝、最高達 17 組揚聲器的沉浸式音響系統，以及後排乘客專屬的 8 吋觸控螢幕，搭配不斷透過 OTA 遠端軟體更新擴充的娛樂影音系統，讓駕駛與乘客皆能自在舒適地享受 Model 3 如移動劇院般的沉浸式體驗。
Model 3 煥新版全新方向盤設計取代傳統撥桿，整合包括方向燈、Autopilot 自動輔助駕駛、語音控制、自動雨刷等常用功能，亦新增了盲點警示燈，為車主打造兼具簡約設計與實用性的駕駛座艙。除此之外，Model 3 煥新版擁有增強的懸吊系統與減震設計，更配備前後雙層隔音玻璃，大幅降低路面噪音與風切聲，在保有操控性能的同時，提供車主舒適與靜謐的車室空間。且15 分鐘即可補充最高多達 282 公里續航里程。