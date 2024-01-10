飛彈不示警無害衛星卻發警報　國民黨：勿讓國家級簡訊淪選舉操作

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林寬裕表示，國民黨對國防的支持絕對是100%，捍衛中華民國主權也不容置疑，更相信國防部的專業。然而，這次發布警報的程序上是否有精進空間？依據國防部發布的資訊，衛星運載火箭於3點04分在四川西昌發射，防空警報簡訊3點17分發布，中間有13分鐘的時間。從四川成都搭飛機到台灣台北距離約為1750公里，而衛星運載火箭的速度1分鐘約在三四百公里以上，因此實際上衛星運載火箭從西昌發射後，即使飛越台灣上空，時間最多也就5分鐘，卻隔了13分鐘才發布警報，發布時火箭早已飛到非常遠的地方去了。
林寬裕指出，昨天國防部公布該衛星運載火箭通過台灣上空時的高度是500公里。領空高度有國際規範，不是無上限到連外太空以上都是我方領空，最高可能也就160公里。如果飛越高度500公里這麼高的衛星都要發警報，那麼所有在外太空飛過台灣垂直上空的所有衛星，難道都要發警報？為何國防部發布警報會有時間上的落差？又如何決定這個垂直的高度？
陳永康表示，對國防部長年承受對岸武力施壓的持續努力，他們非常肯定，也要給予支持，因此才提出一些精進方案。國防部公布的圖是一個空圖，沒有套疊更大範圍，應該增加經緯度作校正。除西昌外，中共還有4個衛星中心，也可能同時發射，如果沒有大圖像就無法容納，因此要用能夠容納中共所有基地或演習範圍的更大的圖，並經GIS幾何校正，如此方可套疊多層圖來進行各層次研判，容納不同的資訊與情報來源，形成共同圖像，更能充分得到應處的結論與方法。
陳永康指出，這次中共發射的是高度在280公里到800公里之間的低軌衛星，低軌衛星很多，並不是只有大陸的衛星，外國衛星也都會通過，因此不見得一定要發布警報，低軌衛星飛越無需發布警告，若是飛彈飛越則當然應該發布警告。去年8月4日飛彈飛越台灣上空，很危險，但當時未發布警告。國民黨的國防大戰略，目的是和平避戰，方法是慎戰備戰，手段是能戰止戰。
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