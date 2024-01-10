國家級防空警報連4發！民眾疑直擊「衛星火箭」飛越　畫面影片曝

飛彈不示警無害衛星卻發警報　國民黨：勿讓國家級簡訊淪選舉操作

▲國民黨質疑國家警報是民進黨介選。（圖／國民黨提供）
▲國民黨質疑國家警報是民進黨介選。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

針對民進黨政府昨日針對中共發射衛星發布國家級「防空警報」事宜，中國國民黨文傳會主委林寬裕、2024競選發言人凌濤、不分區立委候選人陳永康上將今（10）日召開記者會，質疑民進黨政府為何去年中共飛彈飛越台灣上空時未發布防空警報，如今中共發射衛星就發布警報？而此一警報不僅時間上有落差，高度上也讓人費解，難道每個國家的低軌衛星經過台灣上空都要發布預警？國民黨支持中華民國國防，也相信國防部的專業，但也呼籲勿讓國家級簡訊淪為選舉操作，整個國家級警報的發送程序仍有諸多精進空間。

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凌濤質疑，為什麼過去飛彈繞台不示警，沒有危害的衛星發射卻發警報？民眾覺得國家級警報不應該淪為選舉操作。過去大陸進行7次衛星發射，民進黨政府都沒有示警，怎麼選舉到了，衛星發射就要發出國家級警報？國安團隊稍早排除發射衛星是中共介選，其實全國人民非常清楚，發射衛星絕非中共介選，而是民進黨介選，新潮流真是太厲害了，太會精算了，把國家級警報當作自己的動員令，國人無法接受，這是否是為轉移社會安全網破洞與民進黨選將爆發桃色風波等轉移話題的手段？全國人民都看在眼裡。

林寬裕表示，國民黨對國防的支持絕對是100%，捍衛中華民國主權也不容置疑，更相信國防部的專業。然而，這次發布警報的程序上是否有精進空間？依據國防部發布的資訊，衛星運載火箭於3點04分在四川西昌發射，防空警報簡訊3點17分發布，中間有13分鐘的時間。從四川成都搭飛機到台灣台北距離約為1750公里，而衛星運載火箭的速度1分鐘約在三四百公里以上，因此實際上衛星運載火箭從西昌發射後，即使飛越台灣上空，時間最多也就5分鐘，卻隔了13分鐘才發布警報，發布時火箭早已飛到非常遠的地方去了。

林寬裕指出，昨天國防部公布該衛星運載火箭通過台灣上空時的高度是500公里。領空高度有國際規範，不是無上限到連外太空以上都是我方領空，最高可能也就160公里。如果飛越高度500公里這麼高的衛星都要發警報，那麼所有在外太空飛過台灣垂直上空的所有衛星，難道都要發警報？為何國防部發布警報會有時間上的落差？又如何決定這個垂直的高度？

陳永康表示，對國防部長年承受對岸武力施壓的持續努力，他們非常肯定，也要給予支持，因此才提出一些精進方案。國防部公布的圖是一個空圖，沒有套疊更大範圍，應該增加經緯度作校正。除西昌外，中共還有4個衛星中心，也可能同時發射，如果沒有大圖像就無法容納，因此要用能夠容納中共所有基地或演習範圍的更大的圖，並經GIS幾何校正，如此方可套疊多層圖來進行各層次研判，容納不同的資訊與情報來源，形成共同圖像，更能充分得到應處的結論與方法。

陳永康指出，這次中共發射的是高度在280公里到800公里之間的低軌衛星，低軌衛星很多，並不是只有大陸的衛星，外國衛星也都會通過，因此不見得一定要發布警報，低軌衛星飛越無需發布警告，若是飛彈飛越則當然應該發布警告。去年8月4日飛彈飛越台灣上空，很危險，但當時未發布警告。國民黨的國防大戰略，目的是和平避戰，方法是慎戰備戰，手段是能戰止戰。

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