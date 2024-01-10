李亦伸專欄／勇士、暴龍「完美交易計畫」　雙贏之路

NBA／湖人132:131擊敗暴龍！Anthony Davis攻下41分　率隊2連勝

▲湖人球隊明星大前鋒Anthony Davis這一場比賽統治攻防兩端，攻下41分，還有11籃板6助攻，帶領球隊終場以132:131擊敗對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人球隊明星大前鋒Anthony Davis這一場比賽統治攻防兩端，攻下41分，還有11籃板6助攻，帶領球隊終場以132:131擊敗對手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人今（10）日在主場迎戰多倫多暴龍，球隊明星大前鋒Anthony Davis這一場比賽統治攻防兩端，攻下41分，還有11籃板6助攻，帶領球隊終場以132:131擊敗對手，拿下2連勝。

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暴龍隊近期發動交易，送走前鋒OG Anunoby，換得RJ Barrett、Immanuel Quickley兩名後衛，雖然之後一度輸給了28連敗的活塞，但在後兩者加入球隊之後，他們進攻端的表現有所提升，上一場還擊敗勇士，近4戰拿下3勝。

而湖人近期則是內部氛圍詭譎，季中錦標賽奪冠之後戰績如坐雲霄飛車般滑落，多名主力對於總教練Darvin Ham的調度不滿，若非上一戰頂住壓力擊敗同城的快艇隊，球隊可能免不了要出現一些大動作。

此役湖人上半場和對手打起防守戰，但在第二節尾聲時被暴龍打出了一波8:3的攻勢遭到反超，兩節戰罷他們以51:53落後2分。易籃在戰後，客隊仍維持些微優勢，但在第二陣容上場後，湖人後衛領軍反擊，Max Christie和D'Angelo Russell連進三分球，球隊打出12:2的高潮反超分數。

可惜那之後紫金軍沒守住Gary Trent Jr.和Dennis Schroder兩名刁鑽後衛的破壞，三節打完又讓暴龍將領先給拿了回去，以89:88進入到末節。

雙方決戰時刻比分不斷拉鋸，進入最後2分鐘時，湖人領先到5分，暴龍靠著Pascal Siakam連續兩次得分追到只差2分，接著又在Gary Trent命中三分後，反超分數。

關鍵時刻AD挺身而出，先是接獲Austin Reaves的助攻得分，接著又蓋掉Scottie Barnes的上籃，靠罰球再拿2分，讓湖人在最後33.2秒取得3分優勢。追分的暴龍雖然命中三分，但RJ Barrett被吹進攻犯規，得分不算。之後暴龍數度反撲，但湖人用罰球鎖定勝利。

Davis這一場17投13中，攻下全場最高的41分；LeBron James得到22分12助攻，C. Reddish得到13分。暴龍方面，球隊4人得分破20，S. Barnes得到26分6助攻，R. Barrett得23分10籃板5助攻。

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