國家級防空警報連4發！民眾疑直擊「衛星火箭」飛越　畫面影片曝

衛星發射預警涉及介選？國防部再澄清：絕無政治干擾

▲國防部公布1月9日中共火箭飛行路徑。(圖／國防部提供)
▲國防部公布1月9日中共火箭飛行路徑。(圖／國防部提供)

記者呂炯昌／台北報導

選戰倒數時刻，昨日下午3點04分，國防部2度發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Missile（飛彈）」，引發許多民眾恐慌。國防部致歉表示，簡訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星 。不過，外界仍質疑國防部衛星發射預警，涉及政治介選。國防部今（10）日再度澄清，作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對「國防部衛星發射預警涉及介選」等情，國防部今日表示，考量中共9日發射之衛星飛行軌跡異常，判將經過本島上空，為爭取時效、保護國人安全，空作部依敵情威脅，按《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》-「周邊國家發射火箭或導彈，通過我周邊海、空域」相關規定處置。作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防部說明，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正。針對中國大陸後續之衛星發射作業，均將依處置規定，視其對我影響、威脅程度，適切預警、應處。

國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續戮力戰備整備，確維國土安全。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  


更多「中國發射衛星飛越台灣上空」相關新聞。

批國家級警報像放羊孩子！柯文哲：蔡英文「講那句話」才讓我害怕

「國家級防空警報」連發引恐慌！柯文哲：不該淪為放羊的孩子

免驚！中國飛彈威脅台灣　國軍早已添購靠這些防空武器偵測、反制

中國射衛星不是第一次！國防部去年公布11次訊息　今年首度發警報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選