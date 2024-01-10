衛星發射預警涉及介選？國防部再澄清：絕無政治干擾

選戰倒數時刻，昨日下午3點04分，國防部2度發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Missile（飛彈）」，引發許多民眾恐慌。國防部致歉表示，簡訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星 。不過，外界仍質疑國防部衛星發射預警，涉及政治介選。國防部今（10）日再度澄清，作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾。
記者呂炯昌／台北報導
針對「國防部衛星發射預警涉及介選」等情，國防部今日表示，考量中共9日發射之衛星飛行軌跡異常，判將經過本島上空，為爭取時效、保護國人安全，空作部依敵情威脅，按《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》-「周邊國家發射火箭或導彈，通過我周邊海、空域」相關規定處置。作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。
國防部說明，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正。針對中國大陸後續之衛星發射作業，均將依處置規定，視其對我影響、威脅程度，適切預警、應處。
國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續戮力戰備整備，確維國土安全。
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