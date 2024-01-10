快訊／陳匡怡冤背「張孝全小三」罵名 忍10年爆炸：是他追求未果
頂著「台大五姬」光環進入演藝圈的陳匡怡，主演偶像劇《我可能不會愛你》走紅，因不滿遭周刊冠上「張孝全小三」之名，今（10）日澄清：「張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。他對我而言就是2014年各位追求者們中的其中一位追求者。」對此，張孝全透過經紀人發聲：「不回應。」
記者羅凌筠／綜合報導
陳匡怡表示自己從來沒有情路坎坷，只有情路順利到不行。「年輕的時候總想保護那些追求過的演藝圈與富二代的哥哥們。怕他們被我說出來正在追求我，他們會沒面子，顏面盡失，而不開心。所以當媒體問我有沒有人在追妳時，我總是說沒有，一個追求者都不承認。」
陳匡怡透露，事實是她遇過男明星與富二代追求，而在所有追求過的男明星們裡面，沒有一個男明星追求成功。對於張孝全，她定義：「他對我而言就是2014年各位追求者們中的其中一位追求者。他甚至2017從香港打電話來說，妳有沒有交過摩羯座男朋友？就讓一切停留在最美。」
張孝全2014年與《青田街一號》的中國大陸女主角萬茜熱戀，不過當年發生萬茜11月直奔張孝全家，12月就出現張孝全醉摟陳匡怡的緋聞，疑似2女有時間重疊，陳匡怡當時回應「這是我的私事」，因此「張孝全小三」的標籤就這麼傳開來。
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