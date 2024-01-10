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LOL／Faker打野忘記帶重擊！LCK季前賽急喊暫停　尷尬反應全都錄

▲《英雄聯盟》LCK 舉辦季前賽，沒想到擔任打野的 Faker 竟然忘記帶重擊，讓他反應相當尷尬。（圖／LCK YouTube）
▲《英雄聯盟》LCK 舉辦季前賽，沒想到擔任打野的 Faker 竟然忘記帶重擊，讓他反應相當尷尬。（圖／LCK YouTube）

記者張志浩／綜合報導

隨著2024到來，《英雄聯盟》各賽區春季賽也將陸續開打，而韓國 LCK 聯賽昨（9）日晚間舉辦的季前賽中，竟發生一段小插曲，剛拿下生涯第4座世界冠軍的 Faker（李相赫）在比賽中擔任打野，進入秀後卻沒帶到「重擊」，於是立刻請求暫停處理，而 Faker 當下神色慌張、尷尬的反應也全都被錄下，粉絲也笑稱「神還是會有失誤的」、「神終於慌了」。

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《英雄聯盟》LCK 聯賽季前賽偏表演性質，各隊選手以自己打的路線進行分組相互廝殺，其中「下路隊」交手「中路隊」的比賽中，Faker 除了擔任中路隊隊長，也承擔起打野的重責大任，本場比賽 Faker 選擇酒桶「古拉格斯」配合 Clozer 的犽宿。

▲Faker 忘記帶重擊進場，一度尷尬用手蓋著臉搖了搖頭。（圖／LCK YouTube）
▲Faker 忘記帶重擊進場，一度尷尬用手蓋著臉搖了搖頭。（圖／LCK YouTube）
沒想到剛進入遊戲，畫面就顯示比賽被暫停，原來是 Faker 忘記帶重擊進場，導播也立刻給予觀眾視訊鏡頭，只見 Faker 一臉尬笑，眼神不知道該放在哪，隨後還用手蓋著臉搖了搖頭，逗得主播賽評、現場觀眾、聊天室相當歡樂。

Faker 賽後受訪聊到忘記帶重擊，他提及，自己沒有注意到，選角後手動更換重擊，以為會自動分配，所以當下立刻暫停遊戲，官方也同意處理才讓表演賽繼續進行，而 Faker 也和隊友在中期不斷相互配合，最後擊敗下路隊。


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