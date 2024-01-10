1月缺工101.6萬人！企業看景氣「穩中透堅」　營建業悲觀

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各產業看法，39.1%住宿餐飲業最樂觀，疫後民生消費商機大爆發可望延續；42.9%營建業最悲觀，去年底通過囤房稅2.0一連串打房政策買氣降溫，加上通膨飆升、原物料上漲，壓縮營建業獲利空間。觀察最近三年的數據，企業看2024年景氣「穩中透堅」，「淨」看好比例已優於2023年，但仍不如2022年。
104人力銀行透露，徵才資料庫1月份已有101.6萬個工作機會，創歷年同期的歷史新高，年增幅達6%，已連續11個月突破百萬大關。各產業缺工「內需熱、外銷溫」。徵才量最大的前五大產業包含住宿/餐飲服務業21.3萬人、批發/零售/傳直銷業16.4萬人、電子資訊/軟體/半導體業15萬人、一般製造業10.9萬人、建築營造及不動產業8.3萬人。
徵才人數與去年同期相比，醫療服保健及環境衛生業，受惠疫後健康意識抬頭、醫美風氣漸濃，加上低基期，年增幅18%最高；批發零售、住宿餐飲、旅遊休閒業，迎戰疫後消費熱度火紅，年增幅13-14%；電子資訊/軟體/半導體、一般製造業經歷去年庫存壓力，目前正逐漸復甦，年減4-8%。
詐騙猖獗，投資、人際、轉職等日常活動也常遭不明人士透過FB粉絲專頁、Line社群非法利用。104人力銀行行銷長張寶玲指出，104人力銀行向來以最高標準嚴格保護求職者及客戶的資料與權益，資安與個資管理制度已通過多項國際標準，求職轉職或職涯諮詢務必透過104人力銀行官方頻道。
張寶玲強調，104人力銀行及所屬員工絕不會用任何名義進行「官方頻道以外」的招募行為，更不會以FB粉專私訊、或透過Line社群等方式索取求職者個人資料；若求職者對於有104人力銀行LOGO的FB粉專、Line社群、或自稱104人力銀行旗下員工或行銷公司....等感到存疑時，歡迎洽詢104人力銀行客服專線02-29126104；或檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線165及向警察機關請求協助，切勿輕易上當受騙。