在中正萬華掛「棄保」布條 于美人告鍾小平意圖使人不當選
距離選舉僅剩3天，無黨籍立委候選人于美人不滿對手國民黨立委候選人鍾小平在台北市中正、萬華選區掛上「棄保」布條，今（10）日偕同律師前往台北地檢署按鈴，對鍾小平提出《罷免法》意圖使人不當選。于美人痛批，中正萬華要投給這種抽籤遲到、政見發表會不到，滿嘴胡說八道的候選人嗎？這票怎麼投得下去，政黨在提名人時，都不對選區的選民負責嗎？難道唯一的政見是棄X保X嗎？
記者潘千詩／台北報導
于美人說，走到現在，她一直都堅持乾淨、優質、有質感、守護民主的選舉，可是最後還是要來按鈴，這是唯一可以控訴的方式了。
于美人表示，因為中正萬華選民，在資訊不對等的狀況下，無法明白真正的訊息，所以必須藉由此次機會告知大家這場選舉有多惡質，尤其是鍾小平，這種人怎麼投得下去，一夜之間在整個中正萬華布滿「棄于保鍾」的看板，此操作手法的確讓她的支持者受到干擾、產生焦慮，所以必須請求司法，難道沒有任何方式可以改變此種惡質選風嗎？
于美人指出，政黨資源的確非常大，她憑一己之力，一個人的努力、單槍匹馬、赤手空拳，要對抗政黨，讓該黨必須喊出棄保，某種程度上「我也算是贏了，但事實上我非常憤怒」，政黨可以容忍候選人做此事嗎？此選舉到底要給孩子及國民什麼樣的示範。