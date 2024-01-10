三重警自戕！臉書留言「化厲鬼報仇」 澎湖爸媽接噩耗急奔殯儀館
新北市三重區厚德派出所一名李姓員警，今（10）日上午出勤後回到自己的租屋處，朝左胸射擊自戕，救護人員獲報到場時，李員已明顯死亡，所屬分局對此表示，近期所長考量李員與所內同仁相處不甚融洽，讓李員調整其他較單純派出所服務，可能因此影響李員心情，本案詳細原因持續釐清，而李員父母接獲噩耗後，目前已緊急從澎湖趕往殯儀館。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該名李姓員警與另名王姓員警擔服，今日8時至10時巡邏勤務，他在出門前告知同班員警要前往處理分局交辦案件，遂自行出門。至10時許，李員未返所簽出擔服值班勤務，同仁立即報告所長協尋，於10時45分許在李員租屋發現李員躺在床上已明顯死亡，領用之槍枝於李員身邊，檢視彈匣剩餘11發子彈，已擊發1發，初步研判係朝左胸射擊自戕。目前分局已經派鑑識小組封鎖現場調查，目前仍在採證中，確切事發原因仍需查清。
而初步調查顯示，李員上午8點15分，才在個人臉書上發出各種抱怨工作內容的字句，甚至還點名部分同事「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」，還在貼文中tag重視警權的立法委員游毓蘭求助，當時游毓蘭也在三分鐘後在下方留言安撫「不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」，不料仍發生憾事。
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