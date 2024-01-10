7-11福袋開賣！外送平台「折150元」爆量當機 實測卡卡但可下單
7-ELEVEN福袋今（10）日凌晨開賣，總計有53款選擇，最低只要299元，頭獎祭出跑車、郵輪、機票等，開賣前就引發民眾關注。同時也提早預告，foodomo外送平台當天凌晨同步開賣，且輸入指定優惠碼可享8.5折，最高折150元，不用出門還能買得更便宜，吸引大量民眾下單，導致系統大當機，官方發出通知：「收到了超出預期的大量訂單，工程團隊正處理中。」如果怕搶不到，直接到店面上使用橘子支付行動支付，也可享單筆滿 500 元折 50 元、滿 1000 元享折 100 元優惠，但有限量。
記者周淑萍/綜合報導
備受矚目的7-ELEVEN福袋今天壓軸開賣，而在開賣前，foodomo外送平台就提早預告會推出8.5折優惠，最高折抵上限150元，可以買得更便宜，吸引不少人第一時間選購，結果造成了大當機，在LINE的超商相關社群就有人提到，今將近上午11點就已經跑不動了，優惠券也無法使用。
官方緊急發出公告，因目前收到了超出預期的大量訂單，導致處理時間比平常更長，工程團隊正在進行資料庫優化工程，以盡快恢復正常運作。同時也表示，正在努力確保每一個訂單都能得到妥善處理。
實際在13:00測試，確實 foodomo App 速度變慢許多，甚至會出現白畫面或直接被退出，但多嘗試幾次還是勉勉強強可以下單，且在下午13:30的時間還能順利使用「幸福龍乎你」優惠碼，直接爽折150元，但速度真的很卡，要有多試幾次的心理準備。
但在LINE社群上有網友提醒，foodomo的數量不太準，有時候現場賣掉但店家來不及清點外送平台的數量，即便下單也有可能會被刷退，如果非買不可，還是建議到店面上直接購買會更實在，且使用橘子支付行動支付可直接享單筆滿 500 元折 50 元、滿 1000 元享折 100 元優惠，但一樣有限量，一樣是要拚手速。