全家福袋漲價49元！眾抓包「最大敗筆」疑滯銷　官方揭銷售數量

7-11福袋開賣！外送平台「折150元」爆量當機　實測卡卡但可下單

▲7-ELEVEN的2024開運福袋今（10）日壓軸開賣，同時在foodomo外送平台上輸入優惠碼可以享8.5折優惠，吸引民眾搶購，一度造成系統大當機。（圖／記者周淑萍攝）
▲7-ELEVEN的2024開運福袋今（10）日壓軸開賣，同時在foodomo外送平台上輸入優惠碼可以享8.5折優惠，吸引民眾搶購，一度造成系統大當機。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

7-ELEVEN福袋今（10）日凌晨開賣，總計有53款選擇，最低只要299元，頭獎祭出跑車、郵輪、機票等，開賣前就引發民眾關注。同時也提早預告，foodomo外送平台當天凌晨同步開賣，且輸入指定優惠碼可享8.5折，最高折150元，不用出門還能買得更便宜，吸引大量民眾下單，導致系統大當機，官方發出通知：「收到了超出預期的大量訂單，工程團隊正處理中。」如果怕搶不到，直接到店面上使用橘子支付行動支付，也可享單筆滿 500 元折 50 元、滿 1000 元享折 100 元優惠，但有限量。

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備受矚目的7-ELEVEN福袋今天壓軸開賣，而在開賣前，foodomo外送平台就提早預告會推出8.5折優惠，最高折抵上限150元，可以買得更便宜，吸引不少人第一時間選購，結果造成了大當機，在LINE的超商相關社群就有人提到，今將近上午11點就已經跑不動了，優惠券也無法使用。

▲7-ELEVEN 推出2024開運福袋，最低只要299元，還有機會抽中陸、海、空3個類別的超級大獎。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-ELEVEN 推出2024開運福袋，最低只要299元，還有機會抽中陸、海、空3個類別的超級大獎，今開賣就吸引民眾搶買。（圖／記者葉政勳攝）
官方緊急發出公告，因目前收到了超出預期的大量訂單，導致處理時間比平常更長，工程團隊正在進行資料庫優化工程，以盡快恢復正常運作。同時也表示，正在努力確保每一個訂單都能得到妥善處理。

實際在13:00測試，確實 foodomo App 速度變慢許多，甚至會出現白畫面或直接被退出，但多嘗試幾次還是勉勉強強可以下單，且在下午13:30的時間還能順利使用「幸福龍乎你」優惠碼，直接爽折150元，但速度真的很卡，要有多試幾次的心理準備。

▲實際在13:00時測試，確實 foodomo App 速度變慢許多，但多嘗試幾次還是勉勉強強可以下單，且在下午13:30的時間還能順利使用「幸福龍乎你」優惠碼，直接爽折150元。（圖／手機截圖）
▲實際在13:00時測試，確實 foodomo App 速度變慢許多，但多嘗試幾次還是勉勉強強可以下單，且在下午13:30的時間還能順利使用「幸福龍乎你」優惠碼，直接爽折150元。（圖／手機截圖）
但在LINE社群上有網友提醒，foodomo的數量不太準，有時候現場賣掉但店家來不及清點外送平台的數量，即便下單也有可能會被刷退，如果非買不可，還是建議到店面上直接購買會更實在，且使用橘子支付行動支付可直接享單筆滿 500 元折 50 元、滿 1000 元享折 100 元優惠，但一樣有限量，一樣是要拚手速。

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