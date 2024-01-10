三重警自戕！臉書留遺言標記立委求助 點名同事「化厲鬼報仇」
今（10）日驚傳新北市三重區厚德派出所員警持槍自戕，27歲的李姓員警在上午10時執行巡邏勤務時，突趁空檔折返租屋處，舉起配槍朝心臟自轟，同事趕抵時已明顯身亡，詳細事發原因還有待進一步釐清。而李姓員警更在臉書留下遺言，疑不滿工作職務分配，憤而留下「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」等字句。
記者潘毅／綜合報導
李姓員警上午10時要執行巡邏勤務，和同事一同領槍後外出，但途中卻說自己要去處理事情，隨後消失蹤影。同事連絡不上人而通知主管，調查才知李男似乎回到自己位於自強路的租屋處，趕到現場竟發現李男已經舉槍自戕、明顯死亡。
目前分局已經派鑑識小組封鎖現場調查，目前仍在採證中，確切事發原因仍需查清。但李姓員警今（10）日上午8點15分，才在個人臉書上發出各種抱怨工作內容的字句，甚至還點名部分同事「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」，還在貼文中tag重視警權的立法委員游毓蘭求助。
游毓蘭也立即在下方留言進行安撫「不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」不料過了2個小時後，仍發生憾事。
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