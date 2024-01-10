迎超萌黃色小鴨　高雄39家旅宿推優惠

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高市府觀光局指出，「高雄萬豪酒店」推美拍打卡住房專案，平日入住每房每晚6,388元起，於社群平台標註指定文字，限量享有提早入住禮遇。「漢來大飯店」則推出平日6,353元起入住俯瞰港灣客房，加贈漢來小鴨玩偶等周邊好禮。「麗尊酒店」及「帕可麗酒店」主打「入住出示與黃色小鴨的合照並於臉書按讚」，即贈小鴨限量手作餅乾。
「晶英國際行館」於活動期間平日入住7899元起，贈送高樓酒吧限定飲品，房客用餐還享優惠。「福容大飯店高雄」則推出愛河、港景客房5,699元起，限量贈小鴨造型禮。「承億酒店」住房6,600元起，即可享獨特的遊艇賞鴨行程。鄰近港灣「翰品酒店高雄」力推黃色狂潮專案，入住雙人房3,299元起，即可品嘗一鴨四吃雙人饗宴及小鴨造型甜點。「高雄洲際酒店」民眾憑與小鴨合照，即享指定餐廳免服務費。
此外，甫新設立「福容徠旅高雄」入住黃色風格主題房4,588元起，可獲限量小鴨贈禮。「和逸‧高雄中山館」住房優惠5,140元起，搭配精美文創小禮。「阡陌一舍UNS」不僅在店門口設置黃色角落地景供旅客打卡拍照，更祭出與小鴨打卡合照享有餐飲及扮手禮折扣。更多住房優惠訊息及旅遊資訊可上高雄旅遊網查詢。