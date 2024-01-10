民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法

「選前三天了、四海老大出門了」？高雄市議會民進黨黨團今（10）日下午召開記者會，指控國民黨左楠立委候選人李眉蓁選情告急出奧步，涉嫌利用「四海老大」名號，致當事者母親心生畏懼，以取得不正確資訊來編劇，令人質疑抨擊李眉蓁的「一道光」背後卻是暗黑勢力介入選舉，大玩兩面手法。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市左楠選區立委候選人李柏毅遭爆與未成年女子徹夜飲酒，違反兒少法又說謊，呼籲李柏毅退出選舉，為行為負責。李柏毅今（10）日上午到法院提告，指國民黨惡意毀謗，選舉手段惡質。高雄市議會民進黨黨團也立即召開記者會做出上述回應。
高雄市議會議長康裕成表示，根據當事者與其母親對話內容顯示，她在日前被四海老大約出去「喝咖啡」偷錄音，即便已拜託幫派份子不要PO出去，但仍然被這股惡勢力玩弄。
幫派份子在爆料後更向家長威脅「極力搶救中！到此為止，不要再發言！」，暗示要全力幫忙李眉蓁選情。整段錄音音質模糊不清，令母親與女兒被捲入政治紛爭，造成他人家庭糾紛，令人相當憤慨。
市議員湯詠瑜也指出，當事者稱第一次與候選人合照時早已成年，自己母親根本是受到他人陷害。當事者母親不僅認同，也表示，「害怕他們這樣政治手段~很可怕」。
康裕成與湯詠瑜兩位律師出身的議員也呼籲國民黨停止卑劣的攻擊，李眉蓁不要再假他人之手，用隻字片語自導自演、冷飯熱炒，在選舉最後三天抹黑，應該用政策與政見進行光明正大的選舉。