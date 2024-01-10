台南市環保新政策多管齊下護空品保環境

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市長黃偉哲表示，台南市將環保工作列為施政重點項目，空污管制部分，自113年1月1日起，柴油車得實施排氣定期檢驗，一旦排放超標，自複驗合格或完成改善的次年起，得連續2年都進行排氣定期檢驗且合格，第3年起方能免實施定期檢驗；提醒車主收到通知後，應於期限內完成檢驗避免受罰。
另自113年3月20日起，台南市第二期空氣品質維護區(安平商港及部分聯外道路與周邊區域)正式生效，全期別柴油大客車、大貨車，於稽查日(含)前一年內未有排煙檢驗合格紀錄者，一旦進入管制範圍內，將依空氣污染防制法規定予以告發。
而台南市第三期空氣品質維護區（國立成功大學部分校區及其醫學院附設醫院)則是113年11月1日起生效，凡出廠滿3年以上之柴油大客車、大貨車及小貨車，須具備1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車要則需完成最近一次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍，違反規定者，將同樣依空氣污染防制法規定告發。
為加強改裝機車噪音源頭管制，自113年1月1日起至113年12月31日期間，機車車主如改裝排氣管，需至替換用排氣管噪音檢驗資訊系統(https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/)申請至環保局預約驗車，經檢驗合格即可前往監理單位辦理變更登記；自114年起，使用中車輛如有變更排氣管，應使用環境部認證排氣管，或自行至專業檢驗實驗室進行噪音檢測，同樣要檢測合格後才能辦理變更登記，違者將依道路交通安全規則相關規定進行裁處。
污水處理部分，自113年7月1日起，除排放之污水已納入公共污水下水道者外，餐飲業提供餐飲座位達50人以上未達300人，或作業面積達150平方公尺以上未達1000平方公尺者，依規定皆應設置油水分離設施。
環保局強調，113年會更加積極努力地做好每一項環保業務，也呼籲市民朋友與政府合作，共同配合相關規定，為環境改善盡一份心力，打造更舒適的生活環境。