NBA／尼克啟動交易後奪5連勝！Anunoby：每場比賽團隊都在變好
紐約尼克在2023年最後一天透過交易，送出RJ Barrett、Immanuel Quickley和活塞的2024年次輪選秀權，換來前鋒OG Anunoby，尼克也隨即開啟一波5連勝，在這5連勝中OG Anunoby的正負值總和高達+111，對此OG Anunoby表示，「我們是一支優秀的隊伍，每晚的每場比賽我們都能讓彼此變得更好。」
記者張志宇/綜合報導
OG Anunoby自轉隊到尼克後，在4場出賽中場均上場34.5分鐘，能貢獻12分、5.3籃板、1.3助攻、1.5抄截、三分命中率高達37.5％，且更擔任起尼克的防守核心，在今（10）日對陣波特蘭拓荒者賽後，尼克一哥Julius Randle更是表示，「球隊近期狀態很棒，OG Anunoby的加入並沒有磨合問題，團隊就是一場一場打，這化學反應十分不錯。」
尼克今（10）日在主場迎戰拓荒者，團隊展現優異防守，全場僅讓拓荒者攻下84分，在末節更是僅讓拓荒者攻下15分，終場便以112:84戰勝拓荒者拿下5連勝，本戰OG Anunoby出場29分鐘，全場12投9中，三分球6中4，拿下23分、4籃板、1抄截、1阻攻。
對於球隊近期收下5連勝，與OG Anunoby加入後的化學反應，主帥Tom Thibodeau說道，「OG Anunoby的加入後，讓球隊整體進攻更佳流暢，他在場上打的很舒服，且我很欣賞他的工作態度，他是一位優秀的工作者，他時常看錄像回放檢視自己不足的地方，相對的我們球隊也很多同性質的球員，當你的球隊致力於為彼此而戰，好事就會隨之發生。」
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