2024屏東燈節19日登場 三大展區超過35組精彩燈飾
2024迎接龍年的屏東燈節即將於1月19日開幕，三大展區「無限之光」、「天空之城」、「春暖花開」將在萬年溪、縣民公園以及勝利星村展出超過35組精彩燈飾，打造出令人嘆為觀止的視覺盛宴，每個角落都是拍照打卡的絕佳場所。
記者莊全成／屏東報導
縣府傳播暨國際事務處表示，縣民公園燈區以「天空之城」為主題，結合龍年生肖元素，展出13座燈飾，以獨特的光影藝術裝置呈現出屏東的文化風采，讓遊客仿佛漫步在天空之中，感受到無盡的驚喜與樂趣。
其中，最引人注目的主燈「龍躍屏東」高達15公尺，華麗的龍身串起192公尺的燈龍，鄉親更可參與祈福活動，留下祝福簽名，將祝福卡片掛在龍鱗片的燈籠上，為大家帶來滿滿的祝福。萬年溪燈區以「無限之光」為主題，將萬年溪比喻為巨龍，透過竹編雕塑呈現出閃閃麟光的龍身，並結合復興公園的水舞燈光秀，打造出充滿震撼感的龍年氛圍。
勝利星村燈區則以「春暖花開．文資綻放」為主題，展出13組燈飾，融入花藝設計和日式行燈，夜間營造出質感優雅的環境。其中，「龍來迎春」以地磚圖紋重新演繹，結合草編工藝，成為一組獨具特色的花磚屏風花藝燈組。
屏東燈節將持續至2月25日，除了燈飾展覽外，還有「奇幻大戲｜川‧月時光」等豐富活動，春節期間更有馬戲系列、懷舊市集、藝術展演等精彩節目。為方便遊客，縣府規劃了免費環狀接駁車，串連三大燈區，讓大家輕鬆暢遊燈節。