MLB／巨人不想再輸！鎖定明星右投Stroman 洋基、紅襪都是競爭者
MLB舊金山巨人本季在自由市場屢戰屢敗，先後錯過大谷翔平、山本由伸及今永昇太，亟欲補強的巨人軍，把雷達掃向下一個目標，根據《FanSided》記者Robert Murray透露，巨人球團對明星右投Marcus Stroman相當感興趣。除了巨人之外，紐約洋基、波士頓紅襪、洛杉磯天使、巴爾的摩金鶯與費城費城人都是競爭球隊。
記者張志宇/綜合報導
記者Murray在節目上表示，「巨人透過交易得到Robbie Ray後，一直在思考如何在市場上引進一位先發右投，很顯然的Marcus Stroman已經成為巨人的目標，而且有趣的是，Stroman是今年自由市場中少數沒有追求傳聞的球員。」
雖說Marcus Stroman傳聞較少，但《紐約郵報》記者Joel Sherman日前透露，「洋基、費城人、天使、金鶯、紅襪都是追求Marcus Stroman的潛在球隊。」
對於Marcus Stroman在市場上乏人問津，根據《MLB TRADE RUMORS》分析表示，上季Marcus Stroman為小熊出賽27場比賽（25場為先發登板），拿下10勝9敗、防禦率3.95，並入選生涯第二次明星賽，但在Stroman拿下的10勝當中，其中有9勝是在開季前19場先發中拿下，在前19場先發中，主投112.2局防禦率僅有2.96，但來到明星賽後，因右肋骨軟骨骨折，出賽8場僅投24局拿下1勝3敗、防禦率高達8.63，因此使得各隊對他的傷勢有疑慮。
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