國家級防空警報連4發！民眾疑直擊「衛星火箭」飛越　畫面影片曝

中國衛星「殘骸墜」砸死少女！農民苦難言　遭冷回：是看你家寶地

▲中國紀錄片《天降》記錄了湖南省邵陽市綏寧縣農村與火箭掉落殘骸共存的困境。（圖／擷取自YouTube）
▲中國紀錄片《天降》記錄了湖南省邵陽市綏寧縣農村與火箭掉落殘骸共存的困境。（圖／擷取自YouTube）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國在1月9日下午從四川省發射探測衛星「愛因斯坦」，而後台灣的國防部也發布了國家級警報，表示衛星已飛越台灣南部的上空，由於正值大選前夕，因而引發熱議。不過事實上，中國過去發射火箭、衛星升空時，確實發生過殘骸掉落的問題，中國導演張贊波甚至還曾拍紀錄片，見證中國農民長久忍受這從天而降的苦。

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中國近年來積極發展航太技術，但火箭殘骸掉落的意外也因此增加。中國紀錄片導演張贊波在2009年推出作品《天降》，紀錄了湖南省邵陽市綏寧縣的村民們，長久以來飽受殘骸從天而降的痛苦。從張贊波的文字記錄及片中居民的視角，可以得知自1990年代以來，綏寧縣有十多次殘骸掉落的事件，16萬多人生活的鄉鎮變成了所謂的「殘骸落區」。

因為殘骸掉落，不僅導致當地農作物、房屋的毀壞，甚至在1998年5月30日，造成當地一名16歲少女死亡。從紀錄片當中，可以看到當地居民想要和地方政府討公道，希望能夠賠償農地和房屋損失，但所有的申訴都沒有被好好受理。

其中有屋頂被砸破的村民在討價還價後，好不容易才拿到2000人民幣（約新台幣8683元）的賠償金，但也有人只獲得政府冷冷回應：「你這個賠啥呢？沒東西可賠呀，你說地，地都是共產黨的。」竟然還有官員稱「火箭殘骸看中了你家那塊寶地」「要2000塊賠償是『漫天要價』。 這是人話嗎？」

《天降》全長達145分鐘，在片中直白地呈現了對中國政府、特別是在奧運主旋律之下的控訴與質疑，在中國首映後引起不少議論。後續也因遭到當局刁難而無法上映，不過包含《南方周末》在內的幾家還在試圖做調查新聞的媒體，留下了張贊波與《天降》的專文與訪問。

另外也有YouTube頻道分享了這部影片。有網友留言表示，「看到喪女的父親莫可奈何又悲傷的無以復加的樣子，讓我久違的淚水湧了出來」、「『老百姓不能吃虧』，但是村民房屋被砸，是『火箭殘骸看中了你家那塊寶地』」、「偉大的航天事業，背後犧牲的是老百姓在他們眼裡，就是螻蟻罷了」、「看的我嘆氣垂淚，個人權利在公權面前毫無招架之力」。


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