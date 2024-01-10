中國衛星「殘骸墜」砸死少女！農民苦難言　遭冷回：是看你家寶地

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因為殘骸掉落，不僅導致當地農作物、房屋的毀壞，甚至在1998年5月30日，造成當地一名16歲少女死亡。從紀錄片當中，可以看到當地居民想要和地方政府討公道，希望能夠賠償農地和房屋損失，但所有的申訴都沒有被好好受理。
其中有屋頂被砸破的村民在討價還價後，好不容易才拿到2000人民幣（約新台幣8683元）的賠償金，但也有人只獲得政府冷冷回應：「你這個賠啥呢？沒東西可賠呀，你說地，地都是共產黨的。」竟然還有官員稱「火箭殘骸看中了你家那塊寶地」「要2000塊賠償是『漫天要價』。 這是人話嗎？」
《天降》全長達145分鐘，在片中直白地呈現了對中國政府、特別是在奧運主旋律之下的控訴與質疑，在中國首映後引起不少議論。後續也因遭到當局刁難而無法上映，不過包含《南方周末》在內的幾家還在試圖做調查新聞的媒體，留下了張贊波與《天降》的專文與訪問。
另外也有YouTube頻道分享了這部影片。有網友留言表示，「看到喪女的父親莫可奈何又悲傷的無以復加的樣子，讓我久違的淚水湧了出來」、「『老百姓不能吃虧』，但是村民房屋被砸，是『火箭殘骸看中了你家那塊寶地』」、「偉大的航天事業，背後犧牲的是老百姓在他們眼裡，就是螻蟻罷了」、「看的我嘆氣垂淚，個人權利在公權面前毫無招架之力」。
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