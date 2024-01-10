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過年搭高鐵安啦！工會有望「不罷工」了　勞資調解達初步共識

▲台灣高鐵2022國慶疏運期間，截至今（29）日上午8時止，已完成近30萬張訂票，並透過企業網站「銷售資訊」持續更新對號座熱銷車次。（圖／高鐵提供）
▲台灣高鐵2022國慶疏運期間，截至今（29）日上午8時止，已完成近30萬張訂票，並透過企業網站「銷售資訊」持續更新對號座熱銷車次。（圖／高鐵提供）

記者許若茵／台北報導

高鐵工會日前控訴，不滿公司提出的年終與調薪方案，也不認同壓縮年終放大績效獎金，呼籲公司提出符合同仁的方案，並已準備好罷工行為。今（10）日調解會後，工會表示，已達成初步共識，將於19日進行二次調解進行最後確認與簽訂。

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高鐵日前董事會宣布，2023年12月29日先發放1.2萬營運激勵金給每位員工，2024年1月底將發放2.3個月年終給每位員工，同時本月將針對維修、行控等特殊職位人員進行結構性調薪，起薪約增加3000元至7500元不等，另4月1日起，全體員工將依據績效調薪，平均幅度4.9%，超過半數員工加薪幅度超過5%，是自2015年以來調薪幅度最大的一次。

然高鐵工會不滿公司提出的年終與調薪方案等，揚言已準備好罷工行動。今勞資雙方於台北市勞動局進行調解，會後工會表示，針對年終獎金及疏運津貼與高鐵公司達成初步共識，在趨近工會主張下，雙方先各自於內部進行會代大會及董事會的決議流程後，將於19日在北市勞動局進行二次調解最後確認與簽訂。

工會表示，依然會按照先前的爭議行為步調持續前進，依然會召開會員代表大會表決爭議行為及罷工投票程序，相信今日在出席的高階經理人們保證及調解會議記錄下，這份協商結果會於19日正式簽署。

工會喊話，今年的行動尚差一哩路，保持如履薄冰的態度，謹慎準備好所有行動的要件，請各位同仁持續關注，也趕快加入工會，往更長遠的制度邁進。

高鐵公司回應，在公司展現誠意、積極溝通，並承諾將向董事會提案為全體同仁爭取歷年最高獎金等議題善意下，企業工會同意繼續與公司進行協商，雙方將進行第二次調解。台灣高鐵公司強調，將持續秉持最大誠意與工會協商溝通，期盼勞資攜手同行，共同守護高鐵人多年來在全民心中所建立安全、穩定、可靠的形象與信賴感。

高鐵公司表示，相關議題將提送下週董事會審議，經理部門將全力積極為全體同仁爭取。至盼勞資雙方能夠早日化解歧見、獲得共識，在互信共榮基礎下，共創勞資雙方及旅客大眾多贏。

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