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馬來西亞公開賽／李哲輝、楊博軒逆轉勝晉級16強　王子維首輪止步

▲馬來西亞公開賽，台灣男雙楊博軒／李哲輝逆轉勝晉級16強。（圖／資料照）
▲馬來西亞公開賽，台灣男雙楊博軒／李哲輝逆轉勝晉級16強。（圖／資料照）

記者路皓惟/綜合報導

超級1000系列馬來西亞公開賽，台灣羽球一姐戴資穎今（10）日傳出好彩頭，先以直落二晉級女單16強，下午輪到台灣男雙組合李哲輝／楊博軒出賽，以20：22、22：20、21：12逆轉擊敗中國組合陳柏陽／劉毅，順利挺進16強，男單林俊易也同樣打進16強，但遺憾的是，台灣「羽球王子」王子維於首輪止步。

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李哲輝／楊博軒目前世界排名第17，去年曾贏得南韓大師賽冠軍，相隔1701天再次封王，但最近兩次對戰陳柏陽／劉毅都吞敗。

今日首局李哲輝／楊博軒一度取得領先，但在局末階段未能把握機會，被陳柏陽與劉毅連下4分丟掉第一局。第二局李哲輝／楊博軒在落後的情況下，也上演逆轉，並在關鍵時刻頂住壓力拿下該局，將戰線延長。

決勝局，雙方你來我往戰況激烈，李哲輝／楊博軒在技術暫停前連續得分取得領先，並在換邊後打出10：4攻勢，持續擴大領先優勢，最終成功完成逆轉挺進16強。

在男單方面，王子維今對陣加拿大選手楊璨，開局雖然先取得領先，但表現先盛後衰，最終以21：11、17：21、16：21落敗，遺憾首輪止步，而台灣好手林俊易則以21：17、21：13擊敗泰國王高倫，取得對戰4連勝，挺進男單16強。

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