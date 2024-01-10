關心學生教育重視教師權益　高市教師工會力薦李昆澤

高雄市教師工會周益村副理事長以及工會幹部今(10)日下午前往高雄市第五選區（三民區、苓雅八里）立委候選人李昆澤的競選總部為李昆澤加油打氣，強調李昆澤認真專業、重視教育、關心教師權益，是高雄市教師工會在第五選區唯一推薦的立委後選人。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市教師工會周益村副理事長肯定李昆澤關心教師權益表示，針對高雄市教師工會所發出的《【2024教育政策訴求】立委候選人認同書》，李昆澤用心回覆，並針對編列預算足額撥補「公教退撫基金」、訂定合理特教師生比等訴求予以支持及正面的回應。
周益村說，李昆澤對於關心家長對學生教育的參與，認同應該給予家長「有薪親職教育假」的訴求，讓家長可以參與學校教育事務。
周益村表示，李昆澤任內為許多學校爭取了操場、球場，活動中心、視聽教室、遊樂場、午餐廚房以及通學步道的改善經費，合計超過7.3億，讓學生們有更安全、舒適的環境。周益村肯定李昆澤對於交通、教育以及高雄在地建設都十分用心，高雄市第五選區，高雄市教師工會唯一推薦李昆澤！
李昆澤除感謝高雄市教師工會的推薦也強調自己出身辛苦，所以格外希望學生可以在安全、舒適的環境學習。李昆澤說，自己為選區內合計21所的國中小爭取經費，改善校園的設施設備與環境，更爭取將國中小冷氣與電力改善計畫，納入前瞻第二期，並爭取額外的電費補助，讓高雄市的國中小，班班有冷氣，電費免煩惱！
李昆澤也認為，教師的權益也非常重要，必須維護教師們的權益以及退休的保障，未來也會持續努力。同時，為了完善高雄市的科學教育，李昆澤也已成功爭取科工館納入教育部三大新興計畫，將科工館升級改建、進行綠美化，並與綠園道整合，成為科學教育園區，讓孩子們可以有完善的科教環境。