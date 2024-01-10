柯選前之夜用民進黨凱道舞台？陳智菡嗆：準時拆完、不要你的設計
選戰倒數3天，凱道路權今年由民進黨包下9日到11日，但選前之夜12日則由民眾黨搶到。民進黨內人士今（10）日透露，民眾黨透過活動廠商溝通，盼能沿用民進黨11日晚會舞台，黨內人士稱，儘管民眾黨支持者先前借民進黨部前路權舉辦開票，「我們很大方，不會計較這些小動作」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡回應表示，是民進黨承包舞台的廠商表示因為時間緊迫，恐怕來不及兩小時拆完舞台，希望協調柯競辦看是否能沿用舞台，給民進黨方便，並反嗆請民進黨遵守場地借用規範，準時把舞台拆完。
記者呂炯昌／台北報導
陳智菡表示，「不明白民進黨人怎麼這麼愛說謊？」事實是民進黨承包舞台的廠商主動來協調，表示因為時間緊迫，恐怕來不及兩小時拆完舞台，希望協調柯文哲競辦看是否能沿用舞台，給民進黨方便。
陳智菡更說，然而柯文哲選前之夜舞台有自己的設計，根本不可能也不需要沿用民進黨的設計，因此，請民進黨遵守場地借用規範，準時把舞台拆完，以免延誤柯文哲選前之夜承包廠商施工與活動進行。
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