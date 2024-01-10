唐嫣《繁花》翻紅扯出黑歷史 20年前「奧運寶貝」村姑照瘋傳
40歲藝人唐嫣洗白花瓶封號，在王家衛指導的復古商戰電視劇《繁花》飾演潑辣「汪小姐」，與馬伊琍、辛芷蕾是周旋在胡歌身邊的3大金釵，婚後復出再次翻紅，網友近日挖出唐嫣20年前擔任「奧運寶貝」的美照，發現青澀時期的唐嫣髮際線高、額頭光亮，被粉絲認證是「黑歷史」。
記者羅凌筠／綜合報導
唐嫣因美貌清純，被譽為「中戲校花」，2004年導演張藝謀挑選14個「奧運寶貝」，唐嫣就是其中之一，她遠赴希臘雅典，在第28屆奧運會閉幕式演奏《茉莉花》，穿著短裙旗袍在舞台上邊拉二胡邊跳舞，明眸皓齒的甜美笑容特別搶眼，不過唐嫣纖細眉毛的妝容，搭配大紅大綠的刺繡旗袍，難掩一股時代感，網友吐槽：「這是黑歷史吧」、「原來她髮際線是天生的」。
唐嫣與胡歌、楊冪主演《仙劍奇俠傳3》走紅，後來又被伯樂周杰倫相中，主演電視劇《熊貓人》，她在拍攝《夏家三千金》時定情邱澤，分手後憑藉《何以笙簫默》躋身流量小花，但是一直被詬病戲路永遠「傻白甜」，所幸王家衛拍《繁花》致敬故鄉上海，用的演員馬伊琍、胡歌、唐嫣都是上海人，唐嫣也在王家衛的磨練下脫胎換骨，展現演技。
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