還相信疫苗嗎？10大重點新聞一次看　「這3款」都曾捲爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
10大疫苗新聞一次看：
一、10月，新冠肺炎XBB疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗同時開打
李秉穎指出，全世界在解封後都出現的大規模新冠肺炎疫情，對於老人家、有潛在疾病者是很大的威脅，尤其長者又佔重症的7成以上，更顯得疫苗接種的重要性，但疫苗的保護力會隨時間拉長而衰退、病毒也持續突變，因此需要持續接種新一代的疫苗，3種疫苗同期開打可以提升接種方便性。
二、10月，肺炎鏈球菌公費疫苗首度提供23價、262萬民眾受惠
衛福部疾管署分3階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌公費接種措施，提供「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）」與「23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPC23）」各一劑，約有262萬人受惠。
三、流感重症死亡數據出爐，8成生前未接種當季疫苗
疾管署統計，2022年10月1日至2023年7月10日間，流感併發重症病例累積374例，其中76例死亡，80%未接種當季流感疫苗，92%具有慢性病史。
四、高端流感疫苗採購爭議爆發、疫苗品牌之亂再起
高端公司向韓國疫苗大廠採購流感疫苗原液、分裝後，製為高端流感疫苗，並參與疾管署公費流感疫苗招標，引起各界對於其三期臨床試驗的質疑，校園出現拒打潮、民眾出現「挑廠牌」行為，但衛福部長薛瑞元等均強調依法行政，高端公司也強調，該廠疫苗安全性與疫苗效力數據，皆與歐洲流感疫苗一致。
五、腸病毒71型疫苗問世
高端、國光等研發腸病毒71型疫苗，也是全球首創腸病毒71型疫苗。此外，台灣疫苗產業協會理事長何美鄉指出，台灣歷經20年，從選株、研發、技轉、正式上市，全部都是「自己來」，也因此腸病毒71型疫苗也是台灣首支純國產疫苗。
六、醫師倡議HPV疫苗「男女都要打」
HPV目前無藥物可治療、但可以通過疫苗預防。目前衛福部國健署等提供國中女生公費HPV疫苗，但多位醫師、專家都倡議指出，男性感染HPV病毒，會提高頭頸部癌症發生機率，且只打女生、不打男生，也存在男傳女的可能性，難以達成根除HPV感染的目標，部分地方縣市也率先宣布、提供國中男生公費HPV疫苗。
七、醫師呼籲注意水痘、輪狀病毒傳染力風險
小兒科醫師陳木榮在臉書粉專示警，環境中的細菌、病毒眾多，孩子也較難時時注意個人衛生，建議家長還是要對可能產生嚴重症狀的疾病，事先讓孩子接種疫苗來防範，其中水痘、輪狀病毒要特別注意。
八、多縣市擴大嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗
輪狀病毒感染常造成5歲以下嬰幼兒嘔吐、腸道炎、嚴重腹瀉等，口服疫苗是最有效的預防方式，中央尚未納入公費常規範圍，新北市等宣佈擴大補助高風險族群、可到衛生所免費接種口服疫苗。
九、流感疫情升溫，疾管署呼籲民眾「自費打疫苗」
流感疫情於秋冬爆發，疾管署指出，其中以A型流感為主流、偶見B型流感個案，呼籲民眾即使還未到公費資格，仍建議民眾自費接種疫苗、提早防範疫情風險。
十、莫德納XBB疫苗開打，65歲以上優先接種
莫德納XBB.1.5疫苗在9月13日通過緊急授權（EUA），首波開放65歲以上高風險族群接種，後續也陸續開放其他民眾施打。