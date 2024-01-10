曬證據指賴清德老家根本沒申請公益信託　王鴻薇狠批：又再賴皮了

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王鴻薇說，其實賴清德宣示公益信託，他第一時間就打給主管機關確認，賴清德老家為違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴清德老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，上面的違建還是違建，且地政局也說得很清楚，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。上述的內容，也可以參照信託法第8章就有說明公益信託相關辦法。
王鴻薇也直言，很不幸預言成真，他當下立刻斷言，賴清德在1月13日之前，不可能拿出合法公益信託的證明，而今天她出示的公文，就是分別問了可能未來可以作為礦工紀念館的教育部以及文化部，當然也有請他們轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託，他們統一答覆很簡單，就是賴清德從宣示要公益信託到現在，「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託，所以，所謂的公益信託根本八字没一撇，又再賴皮了。
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