屏東沿山185雙層巴士觀光活動 以「上帝視角」欣賞絕美風景
屏東縣政府以「好運龍來185」為主題，推動2024年的屏東沿山雙層巴士觀光活動，象徵著龍年的好運與繁榮。活動將於1月20日開跑，屏東GO好玩粉絲專頁提供更多雙層巴士獨特優惠和好禮資訊。民眾可透過「TBS臺北轉運站」APP預約購票，並隨時關注不定期推出的優惠活動。
記者莊全成／屏東報導
雙層巴士觀光活動已成為屏東觀光的一大亮點，吸引眾多外縣市遊客來品味屏東縣獨特的風光和文化。成功反映了屏東致力推動觀光產業發展的成果，並促進了屏東各地觀光景點之間的連結。路線以水門轉運站為起點，分為南、北兩條路線，「北線」前往屏東最北的高樹鄉，沿途聽大路關石獅公的故事，欣賞無邊際鳳梨田，參觀屏東智慧農業學校；「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說沿途聽故事，讓遊客更輕鬆地遊覽185縣道沿途的自然景觀、豐富的農產資源以及獨特的文化底蘊。
交通旅遊處長黃國維表示，沿山185雙層巴士已邁向第3年，成為新年旅遊的新選擇，以「上帝視角」由上往下的視野，盡覽沿山185線絕美風景，見證了台灣多元的民族縮影。路線分為北、南兩條，讓遊客有機會聆聽大路關石獅公的故事、欣賞無邊際的鳳梨田、參觀智慧農業學校等。
雙層巴士將自1月20日起，北線營運至3月31日，南線營運至4月28日。營運時間包括農曆春節除夕至初二以及國定假日和每周六日，讓民眾隨時可搭乘。更多優惠和好禮資訊可在「屏東GO好玩」粉絲專頁或「TBS臺北轉運站」APP查詢。