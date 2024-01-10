三重警自戕！臉書留遺言標記立委求助　點名同事「化厲鬼報仇」

三重警輕生身亡！為何遺言指名立委游毓蘭求助　「過往資歷」曝光

▲基層員警第一時間標記立委游毓蘭求助。（圖／取自游毓蘭臉書）
▲基層員警第一時間標記立委游毓蘭求助。（圖／取自游毓蘭臉書）

記者潘毅／綜合報導

新北市三重區今（10）日驚傳警員自戕，27歲的李姓員警上午執勤途中突返回租屋處，持配槍自戕。李姓員警更在上午8點15分，就在臉書上留下遺書，並於開頭標記立委游毓蘭。為何基層員警第一時間會想到要找游毓蘭求助？這也與她從政前深厚的警界背景有關。

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李姓警員生前疑不滿工作內容，今（10）日上午8點15分在臉書寫下：「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我知道都是你從中作梗，你這種一輩子都不會升遷的，還會有報應，我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」等字句，還在貼文剛開頭就標記國民黨立委游毓蘭。

▲今（10）日驚傳新北市三重區厚德派出所員警持槍自戕，27歲的李姓員警在上午10時執行巡邏勤務時，突趁空檔折返租屋處，舉起配槍朝心臟自轟。（圖／取自GoogleMaps）
▲今（10）日驚傳新北市三重區厚德派出所員警持槍自戕，27歲的李姓員警在上午10時執行巡邏勤務時，突趁空檔折返租屋處，舉起配槍朝心臟自轟。（圖／取自GoogleMaps）
游毓蘭看見貼文也立即在幾分鐘之內安撫李姓員警，「不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」卻不料幾小時後，憾事仍發生了。

事發後，游毓蘭沉痛回應，過去自己常在「靠北警察」等臉書社群中被標記，也都會想辦法解決，雖然今早趕著出門，仍快速地留了幾句話，告訴李先生不要化作厲鬼，有什麼事情講清楚說明白，還替他加油。游毓蘭深知警察工作壓力大，本來想要幫助，很遺憾對方還是舉槍輕生，自己非常難過。

▲ 當事員警在臉書留下遺言，游毓蘭也立即在下方留言進行安撫。（圖／取自當事人臉書）
▲ 當事員警在臉書留下遺言，游毓蘭也立即在下方留言進行安撫。（圖／取自當事人臉書）
為何基層員警第一時間會想到立委游毓蘭？翻看游毓蘭的過往經歷，她在1976年自北一女畢業後，就進入中央警官學校公共安全學系，1980年後畢業分發至基層服務，並於1983年轉任警大校長室機要，後留職停薪，赴美攻取學位，之改從事教職工作，曾任中央警察大學外事警察系主任等職，擔任立委後也主攻警察權益、刑事司法等政策，並呼籲提升警消機關地位，以及強化警消體系。

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