三重警輕生身亡！為何遺言指名立委游毓蘭求助　「過往資歷」曝光

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游毓蘭看見貼文也立即在幾分鐘之內安撫李姓員警，「不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」卻不料幾小時後，憾事仍發生了。
事發後，游毓蘭沉痛回應，過去自己常在「靠北警察」等臉書社群中被標記，也都會想辦法解決，雖然今早趕著出門，仍快速地留了幾句話，告訴李先生不要化作厲鬼，有什麼事情講清楚說明白，還替他加油。游毓蘭深知警察工作壓力大，本來想要幫助，很遺憾對方還是舉槍輕生，自己非常難過。
為何基層員警第一時間會想到立委游毓蘭？翻看游毓蘭的過往經歷，她在1976年自北一女畢業後，就進入中央警官學校公共安全學系，1980年後畢業分發至基層服務，並於1983年轉任警大校長室機要，後留職停薪，赴美攻取學位，之改從事教職工作，曾任中央警察大學外事警察系主任等職，擔任立委後也主攻警察權益、刑事司法等政策，並呼籲提升警消機關地位，以及強化警消體系。
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