國家警報出包！國防部「衛星寫成飛彈」 王惠美：所以不要菜英文
全台民眾昨天手機國家級警報大作，直指中國於15時04分發射衛星飛越台灣南部上空，但在英文部分誤植了Missile（飛彈），引發民眾恐慌，彰化縣長王惠美今（10）日表示「英文教育真的很重要」，希望彰化的孩子們都要好好學英文，以免長大後，錯把衛星當作飛彈！最後酸「英文不好可能會誤了國事，甚至引發戰爭，所以不要菜英文」。
記者林莞茜／綜合報導
國防部表示表示，9日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。
對此，王惠美表示，英文教育真的很重要，而她自上任以來積極推動雙語教育，就是希望彰化的孩子們都要好好學英文，以免長大後錯把衛星當作飛彈，「Missile與Satellite 傻傻分不清楚」，並強調「英文不好可能會誤了國事，甚至引發戰爭，所以不要『菜英文』」。