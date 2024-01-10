員警租屋處舉槍自轟身亡！揚言化身厲鬼報仇 三重警分局最新說明
新北市三重區厚德派出所一名李姓員警，今（10）日上午出勤後回到自己的租屋處，朝左胸射擊自戕，救護人員獲報到場時，李員已明顯死亡，對此，其所屬三重分局督察長王文澤表示，發生本案本分局深感遺憾與惋惜，目前積極全力協助家屬辦理後續事宜，並釐清原因。
記者林莞茜／綜合報導
三重分局指出，李姓與另名王姓員警擔服本日8時至10時巡邏勤務，8時3分出門前告知同班員警要前往處理分局交辦案件，遂自行出門，在8時8分返回住處；10時10分，值班發現李員未交接班，同仁報告所長找尋，10時45分許，在李員租屋發現李員躺在床上已明顯死亡，領用之槍枝於李員身邊，檢視彈匣剩餘11發子彈，已擊發1發，初步研判係朝左胸射擊自戕。
王文澤表示，督察室正在調查當中，希望很快查出相關指證事項，給家屬跟死者一個交代，同時也會盡量協助家屬辦理後事，另外也會對厚德派出所員警進行團體諮商，撫平傷痛。
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